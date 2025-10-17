На Закарпатье пограничник переправлял в Румынию сигареты и мужчин

фото: ГБР

Правоохранители разоблачили в Закарпатье инспектора Госпогранслужбы, который помогал переправлять за границу мужчин призывного возраста и табачные изделия

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Установлено, что инспектор через знакомого передавал служебную информацию о маршрутах движения пограничных нарядов и окна для нелегального пересечения границы за пределами пунктов пропуска. За это он получал по 4000 долларов США с человека.

кроме того, пограничник неоднократно "продавал" служебную информацию, помогавшую мужчинам незаконно пересекать границу.

"Также вместе фигурант помогал переправлять через границу и папиросы, беря по 100 долларов США за каждый ящик. Зафиксирована переправка 10 ящиков табачных изделий, за которые инспектор получил 1000 долларов США вознаграждения", – говорится в сообщении.

За совершенное инспектору грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, в Закарпатье задержали мужчину, который за 7000 долларов планировал переправить за границу четырех человек. Вознаграждение за операцию составило 28 тысяч долларов.