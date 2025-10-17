11:54  17 октября
17 октября 2025, 13:50

На Закарпатье пограничник переправлял в Румынию сигареты и мужчин

17 октября 2025, 13:50
Читайте також українською мовою
фото: ГБР
Читайте також
українською мовою

Правоохранители разоблачили в Закарпатье инспектора Госпогранслужбы, который помогал переправлять за границу мужчин призывного возраста и табачные изделия

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Установлено, что инспектор через знакомого передавал служебную информацию о маршрутах движения пограничных нарядов и окна для нелегального пересечения границы за пределами пунктов пропуска. За это он получал по 4000 долларов США с человека.

кроме того, пограничник неоднократно "продавал" служебную информацию, помогавшую мужчинам незаконно пересекать границу.

"Также вместе фигурант помогал переправлять через границу и папиросы, беря по 100 долларов США за каждый ящик. Зафиксирована переправка 10 ящиков табачных изделий, за которые инспектор получил 1000 долларов США вознаграждения", – говорится в сообщении.

За совершенное инспектору грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, в Закарпатье задержали мужчину, который за 7000 долларов планировал переправить за границу четырех человек. Вознаграждение за операцию составило 28 тысяч долларов.

Закарпатье побег за границу Румыния схема табак ГБР ГПСУ
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
