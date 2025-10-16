12:39  16 октября
В Одесской области почтальонша присваивала пенсии людей
09:30  16 октября
В Днепре мужчина ударил бывшую жену и избил своего отца до смерти
08:23  16 октября
В Ровенской области мужчина напал на водителя и пытался угнать авто
UA | RU
UA | RU
16 октября 2025, 18:50

Смертельное ДТП в Прикарпатье: погиб 15-летний водитель

16 октября 2025, 18:50
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Авария произошла 16 октября в городе Косово около 16:00. К сожалению, в результате ДТП погиб несовершеннолетний

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Предварительно, на улице Дружбы произошло ДТП. Столкнулись автомобили Volkswagen Passat и Нива. Выяснилось, что за рулем Volkswagen находился 15-летний парень. Из-за удара Volkswagen съехал в кювет. От полученных травм ребенок погиб на месте.

Также в салоне находился несовершеннолетний пассажир: он получил травмы в результате аварии. Травмировался и 43-летний водитель Нивы. Оба пострадавших госпитализированы медиками.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Напомним, в Ровно 37-летний водитель легковушки, повлекший смертельное ДТП, будет находиться под стражей. Следователь сообщил ему о подозрении по части 2 статьи 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП авария Ивано-Франковская область
Смертельное ДТП в Житомирской области: погибли два человека
15 октября 2025, 17:45
В Тернополе водитель Daewoo сбил 50-летнюю женщину
15 октября 2025, 13:04
В Одесской области водитель автомобиля "ВАЗ" сбил 76-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте
15 октября 2025, 12:53
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Вся Украина без света: введены аварийные отключения – Укрэнерго
16 октября 2025, 19:09
Народного депутата подозревают в легализации 9 млн грн, потраченных на элитные авто
16 октября 2025, 18:51
Самый вероятный сценарий зимы: 4 часа без электричества, 2 – со светом
16 октября 2025, 18:35
В Харьковской области задержали женщину, которая "продавала" девушек за границу для интимных услуг
16 октября 2025, 18:30
В Запорожье чиновники ТЦК потребовали взятку от ветерана войны за постановку на военный учет
16 октября 2025, 18:20
Россияне нанесли удар по скрытой части полигона в Кировоградской области — могла произойти утечка информации
16 октября 2025, 18:08
На Тернопольщине в результате отравления угарным газом погиб пенсионер
16 октября 2025, 18:03
Теперь официально: Сергей Лысак вступил в должность главы Одесской городской военной администрации
16 октября 2025, 17:45
Судили военного, который соврал о минировании железнодорожного вокзала в Запорожье
16 октября 2025, 17:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Ирина Геращенко
Владимир Фесенко
Все блоги »