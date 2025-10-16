Фото: Нацполиция

Авария произошла 16 октября в городе Косово около 16:00. К сожалению, в результате ДТП погиб несовершеннолетний

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Предварительно, на улице Дружбы произошло ДТП. Столкнулись автомобили Volkswagen Passat и Нива. Выяснилось, что за рулем Volkswagen находился 15-летний парень. Из-за удара Volkswagen съехал в кювет. От полученных травм ребенок погиб на месте.

Также в салоне находился несовершеннолетний пассажир: он получил травмы в результате аварии. Травмировался и 43-летний водитель Нивы. Оба пострадавших госпитализированы медиками.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

