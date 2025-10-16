12:39  16 октября
В Одесской области почтальонша присваивала пенсии людей
09:30  16 октября
В Днепре мужчина ударил бывшую жену и избил своего отца до смерти
08:23  16 октября
В Ровенской области мужчина напал на водителя и пытался угнать авто
UA | RU
UA | RU
16 октября 2025, 16:17

Путешествие через лес за 9 тысяч долларов: в Закарпатье заблокировали каналы переправки военнообязанных через границу

16 октября 2025, 16:17
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители на Закарпатье разоблачили две схемы незаконной переправки через границу подлежащих мобилизации мужчин. Организаторам объявили о подозрениях

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

23-летний житель Мукачево организовал переправку мужчин за границу. Клиентов он искал из разных областей. Затем он заселял их в гостинице в Закарпатье и инструктировал, как перейти границу через лес. Свои "услуги" он оценил от 7 до 9 тысяч долларов с человека. При попытке переправить двух военнообязанных в Словакию его задержали на окраине Перечина.

Впоследствии разоблачили еще одну схему. Организаторами оказались двое жителей города Перечин, 32 и 36 лет. Они планировали переправить в Словакию жителя города Бердянск. Для своего клиента злоумышленники провели детальный инструктаж по пересечению "зеленого" коридора. Клиенту также советовали в случае остановки их пограничным нарядом, он должен придерживаться легенды о походе в лес за грибами. Такая "услуга" стоила 4 тысяч долларов.

Организаторам схем грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Винницкой области пограничники задержали 37-летнего мужчину, который пытался переплыть Днестр. За попытку незаконного пересечения государственной границы мужчине придется заплатить немалый штраф.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
пересечение границы уклонение от мобилизации Закарпатье
В Одесской области военный пытался перевести мужчину за границу
14 октября 2025, 14:35
В Одесской области начальник ТЦК "помогал" избежать мобилизации за $2000
14 октября 2025, 13:16
В Винницкой области судили пограничника, который помогал ухилянту за 4 тысячи долларов
13 октября 2025, 11:15
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Судили военного, который соврал о минировании железнодорожного вокзала в Запорожье
16 октября 2025, 17:25
В ДТП Тернопольской области пострадали трое детей
16 октября 2025, 16:59
На Днепропетровщине мужчина ударил знакомого ножом в грудь
16 октября 2025, 16:56
Усик активно готовится к новому поединку
16 октября 2025, 16:29
Синоптикиня предупредила о резком изменении погоды в Украине
16 октября 2025, 16:14
Стало известно, как долго будут продолжаться аварийные отключения света
16 октября 2025, 15:59
В Одесской области задержали правоохранителя, который за 18 000 долларов обещал перевезти "клиента" через границу
16 октября 2025, 15:41
РФ ударила двумя баллистическими ракетами по учебному подразделению ВСУ
16 октября 2025, 15:22
В Херсоне загорелась квартира: есть погибшие
16 октября 2025, 15:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Ирина Геращенко
Владимир Фесенко
Все блоги »