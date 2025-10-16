Фото: Нацполиция

Правоохранители на Закарпатье разоблачили две схемы незаконной переправки через границу подлежащих мобилизации мужчин. Организаторам объявили о подозрениях

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

23-летний житель Мукачево организовал переправку мужчин за границу. Клиентов он искал из разных областей. Затем он заселял их в гостинице в Закарпатье и инструктировал, как перейти границу через лес. Свои "услуги" он оценил от 7 до 9 тысяч долларов с человека. При попытке переправить двух военнообязанных в Словакию его задержали на окраине Перечина.

Впоследствии разоблачили еще одну схему. Организаторами оказались двое жителей города Перечин, 32 и 36 лет. Они планировали переправить в Словакию жителя города Бердянск. Для своего клиента злоумышленники провели детальный инструктаж по пересечению "зеленого" коридора. Клиенту также советовали в случае остановки их пограничным нарядом, он должен придерживаться легенды о походе в лес за грибами. Такая "услуга" стоила 4 тысяч долларов.

Организаторам схем грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Винницкой области пограничники задержали 37-летнего мужчину, который пытался переплыть Днестр. За попытку незаконного пересечения государственной границы мужчине придется заплатить немалый штраф.