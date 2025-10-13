В Винницкой области пограничники задержали 37-летнего мужчину, который пытался переплыть Днестр
Пограничники Могилев-Подольского отряда задержали 37-летнего жителя Полтавщины при попытке незаконного пересечения границы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Чтобы преодолеть реку, мужчина приобрел резиновый каяк и весло. Несмотря на погодные условия и сильное течение, он решился на рискованное путешествие.
Впрочем, добраться до берега соседней страны ему не удалось – пограничники оперативно обнаружили и задержала нарушителя еще в начале заплыва.
За попытку незаконного пересечения государственной границы мужчине придется заплатить немалый штраф.
Напомним, в Винницкой области отец четырех детей попытался незаконно пересечь границу был задержан военнослужащими ГПСУ. Теперь ему придется платить штраф.
