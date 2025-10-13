В Винницкой области пограничники задержали 37-летнего мужчину, который пытался переплыть Днестр

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Чтобы преодолеть реку, мужчина приобрел резиновый каяк и весло. Несмотря на погодные условия и сильное течение, он решился на рискованное путешествие.

Впрочем, добраться до берега соседней страны ему не удалось – пограничники оперативно обнаружили и задержала нарушителя еще в начале заплыва.

За попытку незаконного пересечения государственной границы мужчине придется заплатить немалый штраф.

Напомним, в Винницкой области отец четырех детей попытался незаконно пересечь границу был задержан военнослужащими ГПСУ. Теперь ему придется платить штраф.