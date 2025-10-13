12:50  13 октября
Трактор поднимали с воды: в Ровенской области тракторист погиб в ДТП
В Винницкой области судили пограничника, который помогал ухилянту за 4 тысячи долларов

Немировский районный суд Винницкой области признал инспектора пограничной службы виновным в злоупотреблении влиянием и организацией незаконного пересечения границы. Стало известно, как его наказали

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В мае этого года пограничник предложил мужчине "помощь". За деньги он был готов провести его за границу вне официальных пунктов пропуска. Пограничник обещал повлиять на движение патрулирования, чтобы в определенное время на участке не было пограничных отрядов. Когда произошел бы так называемый "зеленый коридор", мужчине нужно было переплыть Днестр.

Пограничнику передали 4 тысячи долларов. 2,4 тысячи долларов он отдал своему коллеге, который должен позаботиться о "зеленом коридоре". После этого организатор схемы был задержан.

На суде он признал свою вину. Он отметил, что договорился со своим знакомым военнослужащим пограничного отряда, что будет подыскивать людей, желающих нелегально попасть за границу, а его напарник будет влиять на сотрудников пограничной службы относительно беспроблемного пересечения границы.

По его словам, у него были проблемы с деньгами. Известно, что у него жена и двое детей, один из которых болеет. Теперь в содеянном раскаивается.

Суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы. При этом приговор заменили на такой же срок содержания в дисциплинарном батальоне военнослужащих.

Напомним, ранее в Закарпатье пограничники задержали мужчину, который заплатил 11 000 долларов за переправу через Тису. Его почти погубила холодная вода, а организатор схемы правоохранители задержали позже.

