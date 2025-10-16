12:39  16 жовтня
16 жовтня 2025, 16:17

Мандрівка через ліс за 9 тисяч доларів: на Закарпатті заблокували канали переправлення військовозобов’язаних через кордон

16 жовтня 2025, 16:17
Фото: Нацполіція
Правоохоронці на Закарпатті викрили дві схеми незаконного переправлення через кордон чоловіків, що підлягають мобілізації. Організаторам оголосили про підозри

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

23-річний житель Мукачева організував переправлення чоловіків за кордон. Клієнтів він шукав з різних областей. Потім він заселяв їх у готелі на Закарпатті та інструктував, як перейти кордон через ліс. Свої "послуги" він оцінив від 7 до 9 тисяч доларів з людини. Під час спроби переправити двох військовозобов’язаних до Словаччини його затримали на околиці Перечина.

Згодом викрили ще одну схему. Організаторами виявились двоє жителів міста Перечин, віком 32 та 36 років. Вони планували переправити до Словаччини мешканця міста Бердянськ. Для свого клієнта зловмисники провели детальний інструктаж щодо перетину "зеленого" коридору. Клієнту також радили у випадку зупинки їх прикордонним нарядом, він повинен дотримуватися легенди про похід до лісу по гриби. Така "послуга" коштувала 4 тисячі доларів.

Організаторам схем загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Вінниччині прикордонники затримали 37-річного чоловіка, який намагався переплисти Дністер. За спробу незаконного перетинання державного кордону чоловіку доведеться сплатити чималий штраф.

