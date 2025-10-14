Иллюстративное фото

Безработный житель Днепра выманил у знакомой копии документов. Он обещал, что это для онлайн-заработка, однако все закончилось кредитами

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В Днепре мужчина пообещал знакомому заработать деньги в Интернете. Для этого он попросил у нее копии паспорта и идентификационного кода. Однако он использовал это для оформления шести кредитов. Женщина не знала об этом, пока не пора возвращать долг.

Первый заем в размере 3700 грн он взял в июле прошлого года через сайт "Оптимальные кредиты", а деньги поступили на его карту "НоваПэй". Уже через два месяца он воспользовался чужими средствами снова: оформил кредит на 4000 грн у компании "ФК Технофинанс". Деньги поступили на карту "Idea Bank". На следующий день мужчина зашел на сайт фирмы "Потребительский центр" и оформил на чужое имя 5000 грн ссуды.

В сентябре он повторил свою аферу: взял 4300 грн в долг у "Авира Групп", а на следующий день - 5500 грн у "Финансовой компании Есть Деньги". В ночь с 24 на 25 сентября он оформил последний кредит - 5400 гривен у "Манивео Скорая финансовая помощь".

Общая сумма кредитов – 27 900 гривен. Женщина, когда узнала об этом, обратилась в полицию. Теперь суд вынес ему приговор: 4 года лишения свободы условно. Приговор вступил в силу в мае этого года.

