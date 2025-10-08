Фото: Нацполиция

В Полтавской области разоблачили афериста, который обманул 11 человек. Известно, что он украл с их счетов почти 800 тысяч гривен

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

В марте этого года 43-летний мужчина использовал реквизиты банковских счетов других людей. Через систему NFC аккаунты владельцев счетов активировались в онлайн-банкинге. Таким образом, аферист получил доступ, чтобы снять деньги в банкоматах в Кременчуге.

В общей сложности он украл со счетов людей более 793 тысяч гривен.

"В настоящее время досудебное расследование завершено. Обвинительный акт передан в суд для рассмотрения по существу. Мужчине может грозить от трех до восьми лет лишением свободы", - сообщили в полиции.

