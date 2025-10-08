11:57  08 октября
08 октября 2025, 18:45

В Полтавской области аферист украл у людей почти 800 тысяч гривен

08 октября 2025, 18:45
Фото: Нацполиция
В Полтавской области разоблачили афериста, который обманул 11 человек. Известно, что он украл с их счетов почти 800 тысяч гривен

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

В марте этого года 43-летний мужчина использовал реквизиты банковских счетов других людей. Через систему NFC аккаунты владельцев счетов активировались в онлайн-банкинге. Таким образом, аферист получил доступ, чтобы снять деньги в банкоматах в Кременчуге.

В общей сложности он украл со счетов людей более 793 тысяч гривен.

"В настоящее время досудебное расследование завершено. Обвинительный акт передан в суд для рассмотрения по существу. Мужчине может грозить от трех до восьми лет лишением свободы", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили хакера из Винницкой области , который похищал данные пользователей из США и Канады. 31-летний мужчина создал вредоносное программное обеспечение для угона персональных данных из операционной системы Android.

Россияне похвастались новым дроном-перехватчиком, подозрительно похожим на украинский Sting
