11:38  14 жовтня
На Київщині під колесами Mitsubishi загинув пішохід
11:15  14 жовтня
У Львові затримали агентів РФ, які думали, що працюють на СБУ
07:17  14 жовтня
ХАМАС відпустив заручника з Донецька: Максим Харкін провів у полоні два роки
14 жовтня 2025, 19:35

Пообіцяв заробіток: у Дніпрі чоловік оформив на знайому шість кредитів

14 жовтня 2025, 19:35
Ілюстративне фото
Безробітний житель Дніпра виманив у знайомої копії її документів. Він обіцяв, що це для онлайн-заробітку, проте все закінчилось кредитами

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У Дніпрі чоловік пообіцяв знайомій заробити гроші в інтернеті. Для цього він попросив у неї копії її паспорта та ідентифікаційного коду. Проте він використав це для оформлення шістьох кредитів. Жінка не знала про це, доки не настав час повертати борг.

Першу позику у розмірі 3700 грн він узяв у липні минулого року через сайт "Оптимальні кредити", а гроші надійшли на його картку "НоваПей". Уже через два місяці він скористався чужими коштами знову: він оформив кредит на 4000 грн у компанії "ФК Технофінанс". Гроші надійшли на картку "Idea Bank". Наступного дня чоловік зайшов на сайт фірми "Споживчому центрі" та оформив на чуже ім`я 5000 грн позики.

У вересні він повторив свою аферу: взяв 4300 грн у борг у "Авіра Груп", а наступного дня – 5500 грн у "Фінансовій компанії Є Гроші". У ніч із 24 на 25 вересня він оформив останній кредит – 5400 гривень у "Манівео Швидка фінансова допомога".

Загальна сума кредитів 27 900 гривень. Жінка, коли дізналась про це, звернулась до поліції. Тепер суд виніс йому вирок: 4 роки позбавлення волі умовно. Вирок набрав чинності у травні цього року.

Нагадаємо, раніше попереджали про масштабну фішингову атаку. Шахраї розсилають фейкові повідомлення нібито від Нової пошти з посиланням. Насправді за допомогою таких посилань аферисти крадуть особисті дані.

аферист Дніпро
09 жовтня 2025
На Дніпропетровщині 32-річний чоловік вкрав 6 тис. грн зі скриньки для пожертв у храмі
14 жовтня 2025, 21:13
Позасудові розправи та вакханалія: як обнуляють українське право
14 жовтня 2025, 20:47
У трьох районах Києва частково зникло світло: що відомо про причини перебоїв
14 жовтня 2025, 20:45
У Вінницькій області розкрили резонансне вбивство 2022 року: затримано підозрюваного
14 жовтня 2025, 20:20
До Мукачева прибув евакуаційний потяг з Дніпропетровщини: 9 дітей серед пасажирів
14 жовтня 2025, 20:01
13 кілограмів "товару": на Житомирщині затримали нарко-курє'ра
14 жовтня 2025, 19:55
На Харківщині викрили кол-центр, який продавав небезпечні БАДи літнім людям
14 жовтня 2025, 19:42
У Самарівському районі Дніпропетровщини 32-річний чоловік пограбував храм на 6 тис. грн
14 жовтня 2025, 19:16
На Дніпропетровщині через атаки дронів загинула жінка, пошкоджені будинки
14 жовтня 2025, 18:51
07 серпня 2025
