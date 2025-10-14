Ілюстративне фото

Безробітний житель Дніпра виманив у знайомої копії її документів. Він обіцяв, що це для онлайн-заробітку, проте все закінчилось кредитами

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У Дніпрі чоловік пообіцяв знайомій заробити гроші в інтернеті. Для цього він попросив у неї копії її паспорта та ідентифікаційного коду. Проте він використав це для оформлення шістьох кредитів. Жінка не знала про це, доки не настав час повертати борг.

Першу позику у розмірі 3700 грн він узяв у липні минулого року через сайт "Оптимальні кредити", а гроші надійшли на його картку "НоваПей". Уже через два місяці він скористався чужими коштами знову: він оформив кредит на 4000 грн у компанії "ФК Технофінанс". Гроші надійшли на картку "Idea Bank". Наступного дня чоловік зайшов на сайт фірми "Споживчому центрі" та оформив на чуже ім`я 5000 грн позики.

У вересні він повторив свою аферу: взяв 4300 грн у борг у "Авіра Груп", а наступного дня – 5500 грн у "Фінансовій компанії Є Гроші". У ніч із 24 на 25 вересня він оформив останній кредит – 5400 гривень у "Манівео Швидка фінансова допомога".

Загальна сума кредитів 27 900 гривень. Жінка, коли дізналась про це, звернулась до поліції. Тепер суд виніс йому вирок: 4 роки позбавлення волі умовно. Вирок набрав чинності у травні цього року.

