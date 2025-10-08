Фото: Нацполиция

Мошенники стали использовать новую схему обмана. Правоохранители рассказали, как не потерять деньги

Об этом сообщает Киберполиция, передает RegioNews.

Начальник отдела противодействия онлайн-мошенничествам Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Александр Ульяненков рассказал о новой схеме мошенников. Аферисты создают фейковые объявления об аренде домов в Карпатах.

Мошенники выманивают у людей предоплату за отдых, которого на самом деле не существует. Правоохранители советуют обращать внимание на следующие вещи:

вновь аккаунт;

много фото, загруженных в один день;

среди подписчиков – преимущественно боты;

отсутствуют отметки людей;

нет контактного номера;

слишком низкая цена;

оплата не на ФЛП или ООО;

отказ от видеосвязи;

частые изменения названия страницы.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили хакера из Винницкой области, который похищал данные пользователей из США и Канады. 31-летний мужчина создал вредоносное программное обеспечение для угона персональных данных из операционной системы Android.