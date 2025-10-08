Фейковые дома: в полиции предупредили о новой схеме аферистов
Мошенники стали использовать новую схему обмана. Правоохранители рассказали, как не потерять деньги
Об этом сообщает Киберполиция, передает RegioNews.
Начальник отдела противодействия онлайн-мошенничествам Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Александр Ульяненков рассказал о новой схеме мошенников. Аферисты создают фейковые объявления об аренде домов в Карпатах.
Мошенники выманивают у людей предоплату за отдых, которого на самом деле не существует. Правоохранители советуют обращать внимание на следующие вещи:
- вновь аккаунт;
- много фото, загруженных в один день;
- среди подписчиков – преимущественно боты;
- отсутствуют отметки людей;
- нет контактного номера;
- слишком низкая цена;
- оплата не на ФЛП или ООО;
- отказ от видеосвязи;
- частые изменения названия страницы.
