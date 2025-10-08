В Киеве в многоэтажке раздался мощный взрыв, есть жертвы

фото: Полиция Киева

В результате взрыва в многоэтажке в столице погиб 41-летний мужчина и пострадал его 65-летний отец

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киева.

"Сообщение о происшествии поступило в милицию сегодня около 18:30. По предварительной информации, в одной из квартир многоэтажки произошел взрыв, в результате которого один человек погиб и еще один пострадал", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, взрыв произошел в результате детонации неизвестного взрывного устройства.

Напомним, в сентябре в Киеве вынесли приговор мужчине, пытавшемуся взорвать полицейских. Он сделал это по заказу россиян. Злоумышленник приговорен к 9 годам лишения свободы.