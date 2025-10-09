01:55  09 октября
09 октября 2025, 06:50

Псевдоправоохранители "заставили" киевлянина поджечь квартиру пожилой женщины

09 октября 2025, 06:50
Фото: Национальная полиция
Полиция задержала 23-летнего киевлянина, поджегшего двери квартиры пожилой жительницы Шевченковского района, выполняя "задания" псевдоправохранителей

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

По данным следствия, мужчина познакомился с девушкой в мессенджере. Через некоторое время ему позвонили по телефону неизвестные, которые представились работниками силовой структуры, и убедили, что его знакомая якобы сотрудничает с РФ.

Подстрекаемый мужчина получил адрес квартиры "изменницы" и приобрел легковоспламеняющуюся жидкость, чтобы поджечь дверь.

После совершённого паллий скрылся, но полиция быстро установила его личность и задержала.

Нарушителю сообщено о подозрении. Ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Деснянском районе Киева полицейские установили троих малолетних парней, устроивших поджог в подъезде многоэтажного дома. Дети объяснили, что подожгли бумагу "ради развлечения".

