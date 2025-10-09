Псевдоправоохранители "заставили" киевлянина поджечь квартиру пожилой женщины

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

По данным следствия, мужчина познакомился с девушкой в мессенджере. Через некоторое время ему позвонили по телефону неизвестные, которые представились работниками силовой структуры, и убедили, что его знакомая якобы сотрудничает с РФ.

Подстрекаемый мужчина получил адрес квартиры "изменницы" и приобрел легковоспламеняющуюся жидкость, чтобы поджечь дверь.

После совершённого паллий скрылся, но полиция быстро установила его личность и задержала.

Нарушителю сообщено о подозрении. Ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

