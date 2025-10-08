Фото: иллюстративное

Продолжается расследование инцидента, в ходе которого 16-летний парень получил тяжелое ранение головы, играя с оружием на дому без присмотра взрослых

Об этом сообщает "СВОИ Кривой Рог", передает RegioNews.

Инцидент произошел поздно вечером 7 октября, когда родителей не было дома. По предварительным данным, оружие хранилось в ящике, и подросток, вероятно, нашел его случайно. Выстрел услышала соседка, сразу вызвала экстренные службы.

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу в Днепре. Врачи диагностировали огненное повреждение мозга, парень находится в реанимации. Медики проводят все необходимые меры по стабилизации его состояния, однако прогнозы пока не разглашают.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Предварительно инцидент квалифицируют как несчастный бытовой случай. Следователи проверяют, соблюдала ли семья правила хранения оружия и каким образом пистолет оказался в свободном доступе. По информации из открытых источников, семья, в которой произошел инцидент, считается благополучной, а пострадавший старший из нескольких детей.

