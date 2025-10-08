11:57  08 октября
Завод хумуса в Украине приостановил производство из-за атаки РФ
11:12  08 октября
За "шутку" с заминированием суда житель Киева получил три года тюрьмы
08:57  08 октября
На Полтавщине в квартире нашли мертвой 12-летнюю девочку
UA | RU
UA | RU
08 октября 2025, 19:15

В Кривом Роге 16-летний парень выстрелил себе в голову, играя с пистолетом

08 октября 2025, 19:15
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Продолжается расследование инцидента, в ходе которого 16-летний парень получил тяжелое ранение головы, играя с оружием на дому без присмотра взрослых

Об этом сообщает "СВОИ Кривой Рог", передает RegioNews.

Инцидент произошел поздно вечером 7 октября, когда родителей не было дома. По предварительным данным, оружие хранилось в ящике, и подросток, вероятно, нашел его случайно. Выстрел услышала соседка, сразу вызвала экстренные службы.

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу в Днепре. Врачи диагностировали огненное повреждение мозга, парень находится в реанимации. Медики проводят все необходимые меры по стабилизации его состояния, однако прогнозы пока не разглашают.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Предварительно инцидент квалифицируют как несчастный бытовой случай. Следователи проверяют, соблюдала ли семья правила хранения оружия и каким образом пистолет оказался в свободном доступе. По информации из открытых источников, семья, в которой произошел инцидент, считается благополучной, а пострадавший старший из нескольких детей.

Напомним, ранее в Виннице между двумя мужчинами возник конфликт, закончившийся выстрелом в лицо одного из них. Потерпевший получил ранения, а нападавшего уже задержали правоохранители для выяснения всех обстоятельств инцидента.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Кривой Рог подросток выстрел ранение больница полиция
Во Львовской области 45-летний военный пришел в магазин с гранатой
08 октября 2025, 18:52
В Полтавской области аферист украл у людей почти 800 тысяч гривен
08 октября 2025, 18:45
В Винницкой области в ДТП погибли три человека, еще трое госпитализированы
08 октября 2025, 18:17
Все новости »
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
Взрыв возле дома: в Запорожье мужчина бросил гранату и чуть не вызвал трагедию
08 октября 2025, 20:10
В Днепропетровской области разыскивают убийцу, который убегает от следствия
08 октября 2025, 19:55
ДТЭК взыскал с киевлянина более 230 тыс. грн, хотя он платил за электричество годами
08 октября 2025, 19:48
Россияне похвастались новым дроном-перехватчиком, подозрительно похожим на украинский Sting
08 октября 2025, 19:43
Россияне похвастались новым дроном-перехватчиком, подозрительно похожим на украинский Sting
08 октября 2025, 19:42
Россияне похвастались новым дроном-перехватчиком, подозрительно похожим на украинский Sting
08 октября 2025, 19:42
Россияне привлекают своих людей для работы на оккупированных территориях
08 октября 2025, 19:33
В Киеве вакцинируют диких животных от бешенства: в лесах разлагают приманки с препаратом
08 октября 2025, 19:32
В Киевской области 39-летний мужчина погиб на месте после наезда на дерево
08 октября 2025, 19:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Все публикации »
Сергей Фурса
Тарас Загородний
Вадим Денисенко
Все блоги »