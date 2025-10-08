Иллюстративное фото

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Между мужчиной и женщиной произошла ссора. Во время конфликта мужчина ударил жену ножом: ушибы были в участок шеи и груди. От полученных ран женщина погибла. Известно, что потерпевшей было 69 лет.

Мужчину задержали. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Житомирской области конфликт между двумя знакомыми завершился трагически. Полиция расследует обстоятельства смерти 47-летнего мужчины, подозреваемым в убийстве является 20-летний знакомый погибшего, покинувшего место происшествия.