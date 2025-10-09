Конфлікт батька і сина на Закарпатті завершився смертю

Фото: Національна поліція

У селі Монастирець Хустського району поліція затримала 50-річного чоловіка, якого підозрюють в умисному вбивстві свого 20-річного сина

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 7 жовтня.

До поліції звернувся місцевий мешканець і повідомив, що між його сусідами виникла бійка, під час якої батько завдав синові удар ножем.

На місце події прибули правоохоронці. За попередніми даними, між чоловіками виникла суперечка біля входу до будинку, яка переросла у конфлікт. У ході сварки батько вдарив сина кухонним ножем у грудну клітку.

Потерпілого госпіталізували до реанімації, однак врятувати його життя не вдалося.

Поліцейські затримали підозрюваного на місці події, знаряддя злочину вилучено.

За фактом умисного вбивства розпочато кримінальне провадження. Чоловікові загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Київщині чоловік вбив дружину ножем. Від отриманих ран жінка загинула. Відомо, що потерпілій було 69 років. Чоловіка затримали. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.