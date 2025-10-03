Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 11 сентября.

Правоохранители установили, что во время конфликта между местными жителями телесные повреждения потерпевшему нанес 14-летний местный житель. Личности других участников, наблюдавших за избиением и снимавших инцидент на видео, также установлены – их действиям будет дана отдельная правовая оценка.

По данному факту следователи возбуждено уголовное производство.

Для определения степени тяжести полученных травм предназначена судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам возможна переквалификация дела на более "тяжелую" статью и сообщение несовершеннолетнему подозрению.

