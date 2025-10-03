Фото: Нацполиция

Правоохранители собрали доказательства причастности анестезиологии районной больницы к смерти пациента во время операции. Скоро врач предстанет перед судом

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Это произошло в марте 2023 года. Тогда 36-летний мужчина нуждался в хирургическом вмешательстве. 26-летняя анестезиологиня обеспечивала пациенту наркоз и контролировала его жизненные показатели.

Экспертиза доказала, что врач проигнорировала результаты обследования пациента и допустила превышение дозы анестезиологического препарата. После этого состояние пациента ухудшилось. Однако она не предоставила ему медицинскую помощь. Мужчина умер на операционном столе из-за сердечно-сосудистой недостаточности.

"После проведения всех необходимых процессуальных действий и получения выводов независимых экспертиз следователи отдела полиции № 1 Житомирского райуправления № 1 инкриминировали уже эксврачу ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, что повлекло тяжкие последствия для больного (ч. 1 ст. 140 УК Украины)".

Теперь врачу грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до 5 лет или лишение свободы сроком до 3 лет, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

