16:26  03 октября
На Черниговщине трое детей и женщина отравились угарным газом
14:59  03 октября
93% рынка электронных сигарет в Украине – нелегальные: результаты исследования
12:30  03 октября
В Украине возник дефицит iPhone 17: все смартфоны раскупили через два дня после старта продаж
UA | RU
UA | RU
03 октября 2025, 17:37

В Житомирской области будут судить врача из-за смерти пациента

03 октября 2025, 17:37
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители собрали доказательства причастности анестезиологии районной больницы к смерти пациента во время операции. Скоро врач предстанет перед судом

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Это произошло в марте 2023 года. Тогда 36-летний мужчина нуждался в хирургическом вмешательстве. 26-летняя анестезиологиня обеспечивала пациенту наркоз и контролировала его жизненные показатели.

Экспертиза доказала, что врач проигнорировала результаты обследования пациента и допустила превышение дозы анестезиологического препарата. После этого состояние пациента ухудшилось. Однако она не предоставила ему медицинскую помощь. Мужчина умер на операционном столе из-за сердечно-сосудистой недостаточности.

"После проведения всех необходимых процессуальных действий и получения выводов независимых экспертиз следователи отдела полиции № 1 Житомирского райуправления № 1 инкриминировали уже эксврачу ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, что повлекло тяжкие последствия для больного (ч. 1 ст. 140 УК Украины)".

Теперь врачу грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до 5 лет или лишение свободы сроком до 3 лет, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Напомним, в середине июля в Тернополе был задержан врач, который за 3000 долларов обещал изготовить справку об инвалидности. Разоблачили преступную деятельность 27-летнего медика сотрудники следственного управления полиции совместно с СБУ.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
врачи полиция Житомирская область
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
Наркотики "для похудения": в Киеве разоблачили злоумышленников, торговавших психотропами
03 октября 2025, 18:55
В "Дии" появится новая функция: уведомление о том, кто и когда просматривал ваши данные
03 октября 2025, 18:52
На Львовщине маршрутка врезалась в грузовик: среди 8 пострадавших – подросток
03 октября 2025, 18:42
Российский удар по Сумщине: Шостка и десятки сел остались без света
03 октября 2025, 18:30
"Путешествие" за 7,5 тысячи евро: житель Днепропетровщины попытался прорваться в Румынию
03 октября 2025, 18:29
В Киевской области Mercedes столкнулся с Volkswagen: погиб мужчина, среди травмированных – 16-летняя девушка
03 октября 2025, 18:24
Семейная ссора в Харькове: мужчина избил 50-летнюю сестру
03 октября 2025, 17:57
СБУ подтвердила: подозреваемый в убийстве Парубия работал на РФ
03 октября 2025, 17:35
"До 17 попаданий дронов": в Одесской области уничтожено 250 тысяч бутылок коньяка AZNAURI
03 октября 2025, 17:27
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Все публикации »
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Все блоги »