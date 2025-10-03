На Закарпатті 14-річний підліток побив 20-річного хлопця

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 11 вересня.

Правоохоронці встановили, що під час конфлікту між місцевими жителями тілесні ушкодження потерпілому завдав 14-річний місцевий житель. Особи інших учасників, які спостерігали за побиттям та знімали інцидент на відео, також встановлені – їхнім діям буде надано окрему правову оцінку.

Наразі за даним фактом слідчі відкрито кримінальне провадження.

Для визначення ступеня тяжкості отриманих травм призначено судово-медичну експертизу. За її результатами можливе перекваліфікування справи на "важчу" статтю та повідомлення неповнолітньому підозри.

