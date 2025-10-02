10:37  02 октября
В Киеве авария возле рынка Феофания парализовала движение к ТРЦ "Магелан"
09:15  02 октября
На Харьковщине работник похоронного бюро украл деньги погибшего военного
02:30  02 октября
В Украине снова изменились цены на лук: эксперты объяснили причины
02 октября 2025, 11:38

В Днепре мужчина умышленно поджег служебный автомобиль полиции

02 октября 2025, 11:38
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Днепре полиция задержала мужчину, который поджег служебный автомобиль правоохранителей

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 30 сентября полицейские прибыли по вызову о домашнем насилии в Индустриальном районе и оставили служебный автомобиль у дома заявителей.

После выполнения задания они обнаружили повреждение транспортного средства: были подожжены радиаторная решетка и бампер.

Оперативники криминальной полиции установили задержанного.

1 октября следователи сообщили задержанному о подозрении.

Напомним, в столице 33-летний мужчина сжег два автомобиля в Шевченковском районе. За это он хотел заработать 1200 долларов. Известно, что в 2021 году мужчина из оккупированного Крыма переехал на подконтрольную Украине территорию.

Днепр авто мужчина полиция служебное авто пожар поджог поджигатель
