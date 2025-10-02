В Днепре мужчина умышленно поджег служебный автомобиль полиции

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 30 сентября полицейские прибыли по вызову о домашнем насилии в Индустриальном районе и оставили служебный автомобиль у дома заявителей.

После выполнения задания они обнаружили повреждение транспортного средства: были подожжены радиаторная решетка и бампер.

Оперативники криминальной полиции установили задержанного.

1 октября следователи сообщили задержанному о подозрении.

Напомним, в столице 33-летний мужчина сжег два автомобиля в Шевченковском районе. За это он хотел заработать 1200 долларов. Известно, что в 2021 году мужчина из оккупированного Крыма переехал на подконтрольную Украине территорию.