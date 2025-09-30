На Закарпатье поймали 19-летнюю девушку, которая переправляла военнообязанных через Тису

Фото: Национальная полиция

Правоохранители задержали 19-летнюю жительницу села Тересва по подозрению в незаконной переправке через границу военнообязанных мужчин

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, девушка обещала за 5 000 евро беспрепятственное пересечение границы в обход официальных пунктов пропуска.

Маршрут пролегал через реку Тиса в пределах Тячевского района. На этот раз она должна была переправить к границе киевлянина, уже оплатившего "задаток".

Для реализации преступного замысла злоумышленница привлекла местного перевозчика. Полицейские задержали ее на одной из АЗС в селе Луг, когда она получала 4 000 евро – остальную часть оговоренной суммы.

В ходе обысков изъяты деньги, мобильные телефоны, банковские карты и автомобиль Fiat.

По месту жительства злоумышленницы также были найдены средства в национальной и иностранной валюте.

По факту правонарушения возбуждено уголовное производство. Девушка помещена в изолятор временного содержания.

По оперативным данным, задержанная действовала по указаниям своего бывшего мужчины, который находится за рубежом. Сейчас готовятся материалы для уведомления о подозрении и объявлении в розыск. Проверяется причастность к переправке водителя.

Напомним, на Днепропетровщине мужчина пытался уехать за границу, выдавая себя за многодетного отца. Пограничники выяснили, что часть документов на детей была поддельной.

