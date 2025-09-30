11:15  30 сентября
На Днепропетровщине нашли уникальное озеро с лебедями
08:33  30 сентября
Избиение ветерана на Львовщине: полиция устанавливает детали инцидента
07:10  30 сентября
На Харьковщине из-за взрыва боеприпаса пострадал подросток
UA | RU
UA | RU
30 сентября 2025, 13:40

На Закарпатье поймали 19-летнюю девушку, которая переправляла военнообязанных через Тису

30 сентября 2025, 13:40
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители задержали 19-летнюю жительницу села Тересва по подозрению в незаконной переправке через границу военнообязанных мужчин

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, девушка обещала за 5 000 евро беспрепятственное пересечение границы в обход официальных пунктов пропуска.

Маршрут пролегал через реку Тиса в пределах Тячевского района. На этот раз она должна была переправить к границе киевлянина, уже оплатившего "задаток".

Для реализации преступного замысла злоумышленница привлекла местного перевозчика. Полицейские задержали ее на одной из АЗС в селе Луг, когда она получала 4 000 евро – остальную часть оговоренной суммы.

В ходе обысков изъяты деньги, мобильные телефоны, банковские карты и автомобиль Fiat.

По месту жительства злоумышленницы также были найдены средства в национальной и иностранной валюте.

По факту правонарушения возбуждено уголовное производство. Девушка помещена в изолятор временного содержания.

По оперативным данным, задержанная действовала по указаниям своего бывшего мужчины, который находится за рубежом. Сейчас готовятся материалы для уведомления о подозрении и объявлении в розыск. Проверяется причастность к переправке водителя.

Напомним, на Днепропетровщине мужчина пытался уехать за границу, выдавая себя за многодетного отца. Пограничники выяснили, что часть документов на детей была поддельной.

Читайте также: Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Закарпатье Тиса военнообязанные пересечение границы деньги полиция девушка
11 тысяч за "путешествие" в Румынию: во Львовской области разоблачили "канал" для ухилянцев
29 сентября 2025, 17:56
Пытался попасть в Румынию: в Закарпатье задержали "туриста" в горах
27 сентября 2025, 15:45
В Винницкой области задержали мужчину, который пытался переправить за $7000 призывника в Молдову
26 сентября 2025, 18:10
Все новости »
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
В Киевской области водитель сбил двоих детей
30 сентября 2025, 13:55
На Прикарпатье женщину задержали за убийство свекрови
30 сентября 2025, 13:46
В Полтавской области фургон столкнулся с грузовиком: есть погибший
30 сентября 2025, 13:25
Последствия атаки на Черниговщину: дроны ударили по критической и транспортной инфраструктуре
30 сентября 2025, 13:11
В Харьковской области водитель сбил женщину насмерть
30 сентября 2025, 12:45
Минюст требует конфискации активов эксминистра МВД Виталия Захарченко
30 сентября 2025, 12:38
В Харьковской области ветераны могут получить новую профессию – куда обращаться
30 сентября 2025, 12:30
230 миллионов на пустой детдом: прокуратура расследует скандал в Запорожье
30 сентября 2025, 12:23
В Конотопе во время работы ПВО ранен 79-летний мужчина
30 сентября 2025, 11:59
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Все публикации »
Юрий Касьянов
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Все блоги »