30 вересня 2025, 13:40

На Закарпатті спіймали 19-річну дівчину, яка переправляла військовозобов'язаних через Тису

30 вересня 2025, 13:40
Фото: Національна поліція
Правоохоронці затримали 19-річну мешканку села Тересва за підозрою у незаконному переправленні через кордон військовозобов'язаних чоловіків

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, дівчина обіцяла за 5 000 євро безперешкодний перетин кордону в обхід офіційних пунктів пропуску.

Маршрут пролягав через річку Тиса у межах Тячівського району. Цього разу вона мала переправити до кордону киянина, який вже сплатив "завдаток".

Для реалізації злочинного задуму зловмисниця залучила місцевого перевізника. Поліцейські затримали її на одній із АЗС у селі Луг, коли вона отримувала 4 000 євро – решту обумовленої суми.

У ході обшуків вилучено гроші, мобільні телефони, банківські картки та автомобіль "Fiat".

За місцем проживання зловмисниці також знайдено кошти у національній та іноземній валюті.

За фактом правопорушення відкрито кримінальне провадження. Дівчину поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

За оперативними даними, затримана діяла за вказівками свого колишнього чоловіка, який наразі перебуває за кордоном. Наразі готуються матеріали для повідомлення йому про підозру та оголошення в розшук. Перевіряється причетність до переправлення водія.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині чоловік намагався виїхати за кордон, видаючи себе за багатодітного батька. Прикордонники з'ясували, що частина документів на дітей була підробленою.

Читайте також: Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго

26 вересня 2025
