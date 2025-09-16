Фото: Нацполиция

Правоохранители вернули семье военнопленного деньги, которые у них выманили мошенники. Речь идет о почти 3 миллионах гривен

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В Закарпатской области аферисты выманили деньги у семьи военнопленных. Мошенники заявляли, что мать военного сотрудничает с врагом и приобрела в интернете взрывоопасные вещества вместо медикаментов. Они также угрожали женщине "проблемами с налоговой".

В конце августа ее вынудили выйти на видеосвязь. Под сильным психологическим давлением аферисты вынудили женщину передать "курьеру" миллион гривен 950 тысяч гривен и 25 тысяч долларов. На следующий день они снова требовали денег. Тогда женщина обратилась в полицию.

"В ходе досудебного расследования полицейские заблокировали попытки злоумышленников вывести средства на зарубежные счета и вернули сбережения семье", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в полиции предупредили о новой схеме аферистов. Мошенники создают в соцсетях рекламу лекарства, затем запорожцы переходят по этим ссылкам, вводят личные данные для заказа. Затем на эти номера им звонят по телефону мошенники, представляются стражами порядка и запугивают фейковыми обвинениями.