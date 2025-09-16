18:31  16 сентября
В Одесской области переименовали еще несколько улиц
17:06  16 сентября
В Ровно водитель BMW на пешеходном переходе смертельно травмировал женщину с собакой
16:50  16 сентября
На сайте Полтавского горсовета перепутали стихи Шевченко со строчками Яна Таксюра
UA | RU
UA | RU
16 сентября 2025, 18:27

На Закарпатье мошенники выманили в семьи военнопленного почти 3 миллиона

16 сентября 2025, 18:27
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители вернули семье военнопленного деньги, которые у них выманили мошенники. Речь идет о почти 3 миллионах гривен

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В Закарпатской области аферисты выманили деньги у семьи военнопленных. Мошенники заявляли, что мать военного сотрудничает с врагом и приобрела в интернете взрывоопасные вещества вместо медикаментов. Они также угрожали женщине "проблемами с налоговой".

В конце августа ее вынудили выйти на видеосвязь. Под сильным психологическим давлением аферисты вынудили женщину передать "курьеру" миллион гривен 950 тысяч гривен и 25 тысяч долларов. На следующий день они снова требовали денег. Тогда женщина обратилась в полицию.

"В ходе досудебного расследования полицейские заблокировали попытки злоумышленников вывести средства на зарубежные счета и вернули сбережения семье", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в полиции предупредили о новой схеме аферистов. Мошенники создают в соцсетях рекламу лекарства, затем запорожцы переходят по этим ссылкам, вводят личные данные для заказа. Затем на эти номера им звонят по телефону мошенники, представляются стражами порядка и запугивают фейковыми обвинениями.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
аферист Закарпатье
В Запорожье мужчина оформил кредит на погибшего брата-военного
02 сентября 2025, 21:35
Хотели получить соцпомощь: в Ровенской области сразу две женщины стали жертвами аферистов
01 сентября 2025, 17:25
Все новости »
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
Погода в Украине завтра резко изменится: к чему готовиться
16 сентября 2025, 19:39
"Укрпочта" на грани дефолта, а директор Смелянский стабильно получает 1,2 млн грн зарплаты
16 сентября 2025, 19:21
Детектив НАБУ Магамедрасулов, который вел дело Миндича, получил новое подозрение
16 сентября 2025, 19:08
В Запорожье появится детский садик под землей
16 сентября 2025, 18:55
В Одесской области переименовали еще несколько улиц
16 сентября 2025, 18:31
В Днепре судили бывшую помощницу судьи, работавшую на россиян
16 сентября 2025, 17:55
В Одесской области 44-летняя иностранка за 12 000 долларов переправляла мужчин в Молдову
16 сентября 2025, 17:29
Рынок погребений в Полтаве: как "свободные" места на закрытых кладбищах становятся платными
16 сентября 2025, 17:24
В Ровно водитель BMW на пешеходном переходе смертельно травмировал женщину с собакой
16 сентября 2025, 17:06
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Игорь Луценко
Все блоги »