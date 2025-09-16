Фото: Нацполіція

Правоохоронці повернули родині військовополоненого гроші, які в них виманили шахраї. Йдеться про майже 3 мільйони гривень

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

У Закарпатській області аферисти виманили гроші в родини військовополонених. Шахраї заявляли, що нібито мати військового співпрацює з ворогом та придбала в інтернеті вибухонебезпечні речовини замість медикаментів. Вони також погрожували жінці "проблемами з податковою".

Наприкінці серпня її змусили вийти на відеозв'язок. Під сильним психологічним тиском аферисти змусили жінку передати "кур'єру" мільйон гривень 950 тисяч гривень та 25 тисяч доларів. Наступного дня вони знову вимагали гроші. Тоді жінка звернулась до поліції.

"Під час досудового розслідування поліцейські заблокували спроби зловмисників вивести кошти на закордонні рахунки та повернули заощадження родині", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше в поліції попередили про нову схему аферистів. Шахраї створюють у соцмережах рекламу ліків, потім запоріжці переходять за цими посиланнями, вводять особисті дані для замовлення. Потім на ці номери їм телефонують шахраї, представляються правоохоронцями та залякують фейковими звинуваченнями.