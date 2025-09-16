18:31  16 вересня
На Одещині перейменували ще декілька вулиць
17:06  16 вересня
У Рівному водій BMW на пішохідному переході смертельно травмував жінку з собакою
16:50  16 вересня
На сайті Полтавської міськради переплутали вірші Шевченка з рядками Яна Таксюра
16 вересня 2025, 18:27

На Закарпатті шахраї виманили в родини військовополоненого майже 3 мільйони

16 вересня 2025, 18:27
Фото: Нацполіція
Правоохоронці повернули родині військовополоненого гроші, які в них виманили шахраї. Йдеться про майже 3 мільйони гривень

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

У Закарпатській області аферисти виманили гроші в родини військовополонених. Шахраї заявляли, що нібито мати військового співпрацює з ворогом та придбала в інтернеті вибухонебезпечні речовини замість медикаментів. Вони також погрожували жінці "проблемами з податковою".

Наприкінці серпня її змусили вийти на відеозв'язок. Під сильним психологічним тиском аферисти змусили жінку передати "кур'єру" мільйон гривень 950 тисяч гривень та 25 тисяч доларів. Наступного дня вони знову вимагали гроші. Тоді жінка звернулась до поліції.

"Під час досудового розслідування поліцейські заблокували спроби зловмисників вивести кошти на закордонні рахунки та повернули заощадження родині", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше в поліції попередили про нову схему аферистів. Шахраї створюють у соцмережах рекламу ліків, потім запоріжці переходять за цими посиланнями, вводять особисті дані для замовлення. Потім на ці номери їм телефонують шахраї, представляються правоохоронцями та залякують фейковими звинуваченнями.

аферист Закарпаття
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
07 серпня 2025
