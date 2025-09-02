В Запорожье мужчина оформил кредит на погибшего брата-военного
В Запорожье правоохранители разоблачили мужчину, который оформил кредит на чужой счет. Оказалось, что счет принадлежал его погибшему брату
Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.
В 2024 году злоумышленник позвонил в службу поддержки одного из банков и представился своим братом, на самом деле погибшим на войне еще за год до того. Он сменил финансовый номер телефона банковского счета умершего на собственный. После этого он вошел в аккаунт, принадлежавший его брату, и оформил на мертвого родственника кредит в размере 26 тысяч гривен.
Аферисту объявили о подозрении. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, ранее 53-летняя жительница Коломыи стала жертвой мошенников, работавших по такой же схеме. Женщине позвонили по телефону якобы из банка и предложили перевести деньги на другой счет. Она потеряла около 100 тысяч гривен.