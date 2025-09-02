Фото: Нацполиция

В 2024 году злоумышленник позвонил в службу поддержки одного из банков и представился своим братом, на самом деле погибшим на войне еще за год до того. Он сменил финансовый номер телефона банковского счета умершего на собственный. После этого он вошел в аккаунт, принадлежавший его брату, и оформил на мертвого родственника кредит в размере 26 тысяч гривен.

Аферисту объявили о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее 53-летняя жительница Коломыи стала жертвой мошенников, работавших по такой же схеме. Женщине позвонили по телефону якобы из банка и предложили перевести деньги на другой счет. Она потеряла около 100 тысяч гривен.