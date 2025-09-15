Фото: Бюро экономической безопасности Украины

Правоохранители Волыни разоблачили масштабную незаконную торговлю сигаретами через Telegram, в которой фигурирует житель Любомля

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

В Волынской области будут судить жителя Любомля за организацию незаконной продажи табачных изделий через Telegram-канал. По данным ТУ Бюро экономической безопасности, мужчина занимался реализацией сигарет, изготовленных без необходимых документов и сертификатов соответствия.

33 тысяч пачек сигарет изъяли правоохранители

Правоохранители установили, что подозреваемый заказывал продукцию в интернете, хранил ее в гараже и отправлял покупателям по почте, используя придуманные анкетные данные. Вырученные средства он легализовывал и тратил на собственные нужды.

Во время обыска детективы изъяли около 33 тысяч пачек сигарет общей стоимостью более 2,6 миллиона гривен. Часть продукции имела поддельные марки акцизного налога. На изъятые товары наложен арест.

Мужчине сообщили о подозрении по статьям о незаконном хранении, транспортировке и сбыте подакцизных товаров с поддельными марками акцизного налога, а также за легализацию имущества, полученного преступным путем. Дело направлено в суд для рассмотрения.

Ранее сообщалось, в Винницкой области правоохранители ликвидировали подпольное производство сигарет и алкоголя. В ходе обысков детективы изъяли десятки тысяч пачек контрафактных сигарет, около тонны табака, спиртосодержащие жидкости и оборудование для производства.