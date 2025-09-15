Фото: Бюро економічної безпеки України

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.

У Волинській області судитимуть жителя Любомля за організацію незаконного продажу тютюнових виробів через Telegram-канал. За даними ТУ Бюро економічної безпеки, чоловік займався реалізацією сигарет, виготовлених без необхідних документів та сертифікатів відповідності.

33 тисячі пачок сигарет вилучили правоохоронці

Правоохоронці встановили, що підозрюваний замовляв продукцію в інтернеті, зберігав її у гаражі та надсилав покупцям поштою, використовуючи вигадані анкетні дані. Отримані кошти він легалізовував і витрачав на власні потреби.

Під час обшуку детективи вилучили майже 33 тисячі пачок сигарет загальною вартістю понад 2,6 мільйона гривень. Частина продукції мала підроблені марки акцизного податку. На вилучені товари накладено арешт.

Чоловіку повідомили про підозру за статтями про незаконне зберігання, транспортування та збут підакцизних товарів з підробленими марками акцизного податку, а також за легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Справу скеровано до суду для розгляду.

Раніше повідомлялося, у Вінницькій області правоохоронці ліквідували підпільне виробництво сигарет і алкоголю. Під час обшуків детективи вилучили десятки тисяч пачок контрафактних цигарок, близько тонни тютюну, спиртовмісні рідини та обладнання для виробництва.