Завершено следствие в отношении жителя Днепровского района, обвиняемого в умышленном поджоге автомобиля

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Обвинительный акт в отношении 51-летнего местного жителя направлен в суд.

Согласно данным следствия, инцидент произошел ночью 17 августа в одном из селений Днепровского района. Мужчина, имея личные мотивы из ревности к жене, облил легковой автомобиль легковоспламеняющейся жидкостью и поджег его на территории частного домовладения.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая зафиксировала факт преступления и собрала необходимые доказательства. В ходе оперативных мероприятий правоохранителям удалось быстро установить личность подозреваемого.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога. В случае доказательства вины мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

