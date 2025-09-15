12:59  15 сентября
15 сентября 2025, 15:58

В Одессе сотрудница банка присвоила почти 400 тысяч гривен со счетов клиентки

15 сентября 2025, 15:58
Фото: полиция
Правоохранители разоблачили работницу одного из банков Одессы, присвоившей сбережения пожилой женщины

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

В полицию 85-летняя женщина обратилась после того, как с ее двух депозитных счетов пропали деньги. Правоохранители выяснили, что к этому причастна 22-летняя сотрудница банка, где у пенсионерки были сбережения. По данным следствия, во время визита клиентки в отделение в Приморском районе банковская работница заменила ее финансовый номер телефона на свой. Когда женщина ушла, она вошла в банковское приложение от ее имени, получила полный доступ к счетам и сняла все средства. Она закрыла депозиты и перевела 394 550 гривен на собственную карту.

Суд избрал фигурантке меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Отмечается, что часть денег она уже вернула.

Девушке инкриминируют две статьи Уголовного кодекса Украины – за несанкционированное изменение информации в банковской системе и за злоупотребление служебными полномочиями. Ей грозит до шести лет лишения свободы и запрет занимать определенные должности.

Правоохранители проверяют, могла ли фигурантка быть причастна и к другим подобным преступлениям.

Напомним, в Харьковской области задержали двух парней, которые выманивали банковские данные граждан с помощью фишинговых ссылок. Фигурантам объявили подозрение в мошенничестве.

15 сентября 2025
