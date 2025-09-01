Фото: БЭБ

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

На территории области провели 14 обысков в жилье фигурантов, складах и транспорте. Детективы БЭБ изъяли десятки тысяч пачек сигарет без акциза, папиросы в zip-пакетах, около тонны табака, жидкость с запахом спирта. Также нашли оборудование для набивки сигарет, сами гильзы и акцизные марки Молдовы, наличные деньги.

Продолжается расследование. Правоохранители устанавливают всех причастных и готовят арест изъятого имущества.

Напомним, в начале августа масштабное подпольное производство вейпов и комплектующих к ним было раскрыто сразу в нескольких регионах Украины. Правоохранители провели более 40 обысков. Следственные действия прошли в Киеве, на территории Киевской и Житомирской областей.