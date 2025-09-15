12:59  15 сентября
Скандал с Темляком: Украинская киноакадемия планирует механизм отзыва премий
10:11  15 сентября
В Киеве работник автомойки угнал BMW клиента и разбил его в ДТП
08:20  15 сентября
Конфликт на религиозной почве: подросток подозревается в убийстве мужчины в Харькове
UA | RU
UA | RU
15 сентября 2025, 15:29

В Ровенской области вынесли приговор 28-летнему мужчине за сбыт наркотиков

15 сентября 2025, 15:29
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

Суд наказал мужчину, который во время испытательного срока снова попал в поле зрения правоохранительных органов из-за сбыта психотропов

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В Вараше суд вынес приговор 28-летнему местному жителю, обвиняемому в сбыте психотропных веществ. Мужчина приговорен к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы. Известно, что у него уже была судимость и на момент совершения преступления находился на испытательном сроке за хранение наркотиков.

Согласно данным полиции, в ноябре и декабре прошлого года правоохранители задокументировали два факта продажи мужчиной психотропного вещества PVP. Запретные вещества он передавал "из рук в руки". Экспертиза подтвердила, что речь идет об особо опасном виде наркотиков.

Фигурант был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщил ему о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под арестом. С тех пор мужчина находится в изоляторе. После завершения досудебного расследования дело было направлено в суд.

Суд учел, что преступление совершено повторно, а обстоятельств, смягчающих наказание, не установлено. Приговор пока не вступил в законную силу. Стороны имеют право обжаловать его в течение 30 дней.

Ранее сообщалось, в Киевской области правоохранители разоблачили 42-летнего жителя Бучанского района, хранившего дома амфетамин. Тогда выяснилось, что мужчина планировал сбывать наркотики на территории района, а изъятые вещества направили на экспертизу.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Ровенская область суд наркотики приговор сбыт полиция
"Легла на пути": в Ровенской области под колесами поезда погибла 14-летний девочка
15 сентября 2025, 15:18
В Днепропетровской области будут судить 51-летнего мужчину за поджог авто
15 сентября 2025, 15:02
На Закарпатье будут судить мужчину, который раскопал уникальное сокровище кельтов и пытался его продать
15 сентября 2025, 14:19
Все новости »
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
В Киеве объявили подозрение водительнице, которая пьяной сбила военную на переходе и уехала прочь
15 сентября 2025, 17:33
$6000 с человека: на Закарпатье разоблачен незаконный канал переправки лиц в Румынию
15 сентября 2025, 17:29
Российский дрон атаковал Запорожский район: повреждены дома, раненый мужчина
15 сентября 2025, 17:22
В Украине изменятся правила продажи алкоголя и табака с 1 октября
15 сентября 2025, 17:15
"Пакет школьника": на что украинцы чаще всего тратят деньги
15 сентября 2025, 17:14
В Харьковской области разминирование остается одним из главных приоритетов укрепления безопасности
15 сентября 2025, 17:10
Город Купянск на Харьковщине разрушен на 95% из-за ежедневных обстрелов
15 сентября 2025, 16:59
В Киеве произошел взрыв в квартире: есть погибшие и пострадавший
15 сентября 2025, 16:50
Сырский уволил двух командующих
15 сентября 2025, 16:44
В Черниговской области взрывотехники ликвидировали обломки вражеских дронов
15 сентября 2025, 16:41
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Все публикации »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »