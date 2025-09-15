Фото: Национальная полиция Украины

Суд наказал мужчину, который во время испытательного срока снова попал в поле зрения правоохранительных органов из-за сбыта психотропов

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В Вараше суд вынес приговор 28-летнему местному жителю, обвиняемому в сбыте психотропных веществ. Мужчина приговорен к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы. Известно, что у него уже была судимость и на момент совершения преступления находился на испытательном сроке за хранение наркотиков.

Согласно данным полиции, в ноябре и декабре прошлого года правоохранители задокументировали два факта продажи мужчиной психотропного вещества PVP. Запретные вещества он передавал "из рук в руки". Экспертиза подтвердила, что речь идет об особо опасном виде наркотиков.

Фигурант был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщил ему о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под арестом. С тех пор мужчина находится в изоляторе. После завершения досудебного расследования дело было направлено в суд.

Суд учел, что преступление совершено повторно, а обстоятельств, смягчающих наказание, не установлено. Приговор пока не вступил в законную силу. Стороны имеют право обжаловать его в течение 30 дней.

