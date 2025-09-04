Фото: Нацполіція

На окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей є проблема з вакцинами від сказу. Тому люди, яких покусали тварини, вимушені їхати до анексованого Криму, щоб отримати лікування

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

За понад три роки окупації загарбники жодного разу не завозили у лікарні Генічеська, Скадовська, Мелітополя, Бердянська, Енергодара антирабічну вакцину. За даними руху "Жовта стрічка", в лікарню Керчі звертались після укусів собак понад 40 людей. Третина з них — це жителі окупованих територій Херсонської та Запорізької областей.

При цьому активісти прогнозують, що скоро вакцина закінчиться і в Криму. Адже там багато вуличних собак та щурів.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях також фіксують критичну нестачу води. У багатьох населених пунктах вода в кранах зведена до мінімуму або відсутня повністю. Через це опалювальний сезон в цих населених пунктах під загрозою.