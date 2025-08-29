22:53  29 августа
29 августа 2025, 22:11

Отправляли в военный лагерь и заставляли петь гимн РФ: еще одну группу детей спасли из оккупированной Херсонщины

29 августа 2025, 22:11
Иллюстративное фото
В рамках Bring Kids BackUA на подконтрольную территорию вернули еще одну группу украинских детей. Сейчас они находятся в безопасности и проходят реабилитацию

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Александра Прокудина, на подконтрольную Украине территорию вернули еще одну группу детей из оккупированной Херсонщины. Это мальчики и девочки в возрасте от 3 до 17 лет. Они жили в постоянной опасности.

Одного из ребят россияне отправили в военный лагерь без согласия матери. Остальные также находились под постоянной угрозой принудительной мобилизации.

Кроме того, оккупанты заставляли родителей отдавать детей в русские школы. Там детей принуждали петь гимн РФ и участвовать в пропагандистских мероприятиях, встречаться с вооруженными русскими военными.

"К счастью, этим детям уже ничего не угрожает. Они - на свободной территории Украины рядом с родными, проходят реабилитацию и получают необходимую помощь", - говорит глава Херсонской ОВД.

Напомним, Украине с начала полномасштабной войны удалось вернуть более тысячи похищенных Россией детей. Однако более 1,6 миллионов украинских детей остаются под контролем РФ.

