Фото: Национальная полиция Украины

Правоохранители разоблачили схему незаконной переправки людей за границу на Закарпатье, задержав организатора и его сообщников

Об этом сообщает Национальная полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

Правоохранители задержали 36-летнего жителя Мукачевщины и мужчин, которых он пытался переправить через государственную границу Украины. По данным следствия, организатор получал по 5 тысяч долларов от каждого человека за незаконное перемещение.

Как сообщают в Национальной полиции Закарпатской области, подозреваемый организовал трансфер лиц в Мукачево и проложил маршрут через Береговский район. В частности, планировалось переправить мужчин из Виноградова через реку Тиса.

Изъяты деньги и автомобиль "Renault"

Во время задержания на месте происшествия правоохранители изъяли 10 тысяч долларов, три мобильных телефона и автомобиль Renault, которым пользовался организатор. Военнообязанных мужчин привлекли к ответственности по статье 204-1 Уголовного кодекса Украины – попытка незаконного пересечения государственной границы.

Организатора дела подозревают по части 3 статьи 332 УКУ – незаконная переправка лиц через государственную границу по корыстным мотивам. Если суд докажет его вину, мужчине грозит до 9 лет лишения свободы.

