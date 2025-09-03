15:14  03 сентября
В Пекине микрофон случайно зафиксировал разговор Си и Путина о бессмертии
15:01  03 сентября
В Киеве остановили банду, поставлявшую наркотики в столичное СИЗО
13:59  03 сентября
Завтра в Украине ожидается до +32, но кое-где пройдут грозы
03 сентября 2025, 19:10

В Закарпатье задержали организатора нелегальной переправы людей за $5 тыс. с каждого

03 сентября 2025, 19:10
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

Правоохранители разоблачили схему незаконной переправки людей за границу на Закарпатье, задержав организатора и его сообщников

Об этом сообщает Национальная полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

Правоохранители задержали 36-летнего жителя Мукачевщины и мужчин, которых он пытался переправить через государственную границу Украины. По данным следствия, организатор получал по 5 тысяч долларов от каждого человека за незаконное перемещение.

Как сообщают в Национальной полиции Закарпатской области, подозреваемый организовал трансфер лиц в Мукачево и проложил маршрут через Береговский район. В частности, планировалось переправить мужчин из Виноградова через реку Тиса.

Изъяты деньги и автомобиль "Renault"

Во время задержания на месте происшествия правоохранители изъяли 10 тысяч долларов, три мобильных телефона и автомобиль Renault, которым пользовался организатор. Военнообязанных мужчин привлекли к ответственности по статье 204-1 Уголовного кодекса Украины – попытка незаконного пересечения государственной границы.

Организатора дела подозревают по части 3 статьи 332 УКУ – незаконная переправка лиц через государственную границу по корыстным мотивам. Если суд докажет его вину, мужчине грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, в Офисе президента отмечают, что даже после прекращения огня процесс комплектования военных подразделений не остановится из-за нехватки резервов.

01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
