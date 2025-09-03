15:14  03 вересня
У Пекіні мікрофон випадково зафіксував розмову Сі та Путіна про безсмертя
У Києві зупинили банду, що постачала наркотики до столичного СІЗО
Завтра в Україні очікується до +32, але подекуди пройдуть грози
03 вересня 2025, 19:10

На Закарпатті затримали організатора нелегальної переправи людей за $5 тис. з кожного

03 вересня 2025, 19:10
Фото: Національна поліція України
Правоохоронці викрили схему незаконного переправлення людей за кордон на Закарпатті, затримавши організатора та його спільників

Про це повідомляє Національна поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

Правоохоронці затримали 36-річного жителя Мукачівщини та чоловіків, яких він намагався переправити через державний кордон України. За даними слідства, організатор отримував по 5 тисяч доларів від кожної людини за незаконне переміщення.

Як повідомляють у Національній поліції Закарпатської області, підозрюваний організував трансфер осіб до Мукачева та проклав маршрут через Берегівський район. Зокрема, планувалося переправити чоловіків із Виноградова через річку Тиса.

Вилучено гроші та автомобіль "Renault"

Під час затримання на місці події правоохоронці вилучили 10 тисяч доларів, три мобільні телефони та автомобіль "Renault", яким користувався організатор. Військовозобов’язаних чоловіків притягнули до відповідальності за статтею 204-1 Кримінального кодексу України – спроба незаконного перетину державного кордону.

Організатора справи підозрюють за частиною 3 статті 332 ККУ – незаконне переправлення осіб через державний кордон з корисливих мотивів. Якщо суд доведе його провину, чоловікові загрожує до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Офісі президента зазначають, що навіть після припинення вогню процес комплектування військових підрозділів не зупиниться через нестачу резервів.

01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
