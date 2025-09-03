Фото: Національна поліція України

Правоохоронці викрили схему незаконного переправлення людей за кордон на Закарпатті, затримавши організатора та його спільників

Про це повідомляє Національна поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

Правоохоронці затримали 36-річного жителя Мукачівщини та чоловіків, яких він намагався переправити через державний кордон України. За даними слідства, організатор отримував по 5 тисяч доларів від кожної людини за незаконне переміщення.

Як повідомляють у Національній поліції Закарпатської області, підозрюваний організував трансфер осіб до Мукачева та проклав маршрут через Берегівський район. Зокрема, планувалося переправити чоловіків із Виноградова через річку Тиса.

Вилучено гроші та автомобіль "Renault"

Під час затримання на місці події правоохоронці вилучили 10 тисяч доларів, три мобільні телефони та автомобіль "Renault", яким користувався організатор. Військовозобов’язаних чоловіків притягнули до відповідальності за статтею 204-1 Кримінального кодексу України – спроба незаконного перетину державного кордону.

Організатора справи підозрюють за частиною 3 статті 332 ККУ – незаконне переправлення осіб через державний кордон з корисливих мотивів. Якщо суд доведе його провину, чоловікові загрожує до 9 років позбавлення волі.

