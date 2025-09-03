15:14  03 сентября
03 сентября 2025, 17:58

В Одесской области пограничники разоблачили нелегальное пересечение границы с участием маленького ребенка

03 сентября 2025, 17:58
Фото: ГПСУ
Пограничники разоблачили попытку незаконного пересечения границы с участием маленького ребенка

Об этом сообщает ГПСУ, передает RegioNews.

Четыре взрослых пытались вывезти 4-летнего мальчика вместе с собой, надеясь, что присутствие ребенка уменьшит подозрения охранников границы. Мать ребенка согласилась на эту рискованную поездку.

Переход планировался на приднестровском направлении украино-молдавской границы. Задержанные действовали по инструкциям из одного из телеграмм-каналов, а за услуги должны были оплатить по 8 тысяч долларов в криптовалюте. Один из "клиентов" даже внес аванс за путешествие.

Среди задержанных были жители разных регионов Украины. Они планировали организовать незаконную переправку через границу в координации с посредниками в сети.

Пока мальчик находится с матерью под наблюдением. В отношении взрослых составлены административные протоколы. Служба пограничников продолжает проверку и документирование этого случая.

Напомним, в Закарпатье задержали 24-летнего мужчину, который организовал незаконную переправку людей в Румынию. Правоохранители разоблачили его благодаря общим действиям пограничников и полиции.

