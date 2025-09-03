На Волыни у границы с Польшей нашли мертвым военнослужащего ГПСУ
У границы с Польшей нашли мертвым украинского пограничника
Как передает RegioNews, об этом сообщил в комментарии РБК-Украина представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
По его словам, в одном из подразделений из состава Волынского пограничного отряда обнаружили погибшего военнослужащего. Рядом с телом пограничника находилось оружие.
По данным журналистов, погибший – 36-летний главный сержант и помощник начальника отдела по логистике Луцкого пограничного отряда.
Напомним, в Волынской области правоохранителя будут судить за организацию незаконного пересечения границы. Ему грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
