Фото: Национальная полиция Украины

Об этом сообщает полиция Киевщины, передает RegioNews.

В Белой Церкви полиция сообщила о подозрении 25-летнему мужчине, который нанес смертельные ножевые ранения своей несовершеннолетней сестре. От полученных телесных повреждений 17-летняя девушка погибла на месте происшествия. Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы в соответствии с частью 1 статьи 115 УКУ.

Инцидент произошел 2 сентября около 15.30. В Белоцерковское районное управление полиции поступило сообщение от местной жительницы об обнаружении тела девушки на лестничной площадке многоэтажного дома.

Представители правоохранительных органов установили, что несколько часов до трагедии фигурант находился в квартире вместе со своей сестрой. Во время возникшего конфликта мужчина нанес ей первый удар ножом. Девушка пыталась спастись и выбежала из квартиры, но подозреваемый догнал ее и нанес еще несколько ударов, что и стало причиной смерти.

Полиция задержала подозреваемого в процессуальном порядке. Вещественные доказательства изъяты для проведения следственных действий. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства трагедии и причины конфликта в семье.

