03 сентября 2025, 18:58

Брат убил сестру: в Белой Церкви 17-летняя девушка погибла от ножевых ранений

03 сентября 2025, 18:58
Фото: Национальная полиция Украины
25-летний мужчина нанес смертельные ранения своей несовершеннолетней сестре

Об этом сообщает полиция Киевщины, передает RegioNews.

В Белой Церкви полиция сообщила о подозрении 25-летнему мужчине, который нанес смертельные ножевые ранения своей несовершеннолетней сестре. От полученных телесных повреждений 17-летняя девушка погибла на месте происшествия. Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы в соответствии с частью 1 статьи 115 УКУ.

Инцидент произошел 2 сентября около 15.30. В Белоцерковское районное управление полиции поступило сообщение от местной жительницы об обнаружении тела девушки на лестничной площадке многоэтажного дома.

Представители правоохранительных органов установили, что несколько часов до трагедии фигурант находился в квартире вместе со своей сестрой. Во время возникшего конфликта мужчина нанес ей первый удар ножом. Девушка пыталась спастись и выбежала из квартиры, но подозреваемый догнал ее и нанес еще несколько ударов, что и стало причиной смерти.

Полиция задержала подозреваемого в процессуальном порядке. Вещественные доказательства изъяты для проведения следственных действий. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства трагедии и причины конфликта в семье.

Ранее сообщалось, в Одесской области при попытке незаконного пересечения границы погиб мужчина. Пограничники произвели предупредительные выстрелы, задержав одного нарушителя.

