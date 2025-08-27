Ілюстративне фото

На Закарпатті судили прикордонника. Він за грошову винагороду допомагав чоловікам тікати з країни

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Восени 2024 року прикордонник зустрівся в піцерії з чоловіком. Тоді він запропонував йому свою "допомогу" за 2 тисячі доларів. Під час наступної зустрічі він розповідав, як переправити за кордон трьох чоловіків. Зокрема, він ділився знаннями про так звані "сліпі зони", камери відеоспостереження, маршрути та час виходу прикордонних нарядів.

Уже 30 грудня прикордонник написав клієнтові, що з 19.20 до 20.00 за одним із напрямків можна безперешкодно перейти кордон, бо там немає фото-пасток. 1 січня він отримав 6 тисяч доларів за допомогу в переправленні трьох чоловіків.

На суді він повністю визнав свою провину. Прикордонника засудили до 7 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Також він заплатить 255 тисяч гривень штрафу за те, що просив та отримував хабар.

Нагадаємо, раніше на Волині передали до суду справу правоохоронця, якого підозрюють в організації незаконного виїзду військовозобов'язаного за кордон. Відомо, що він отримав за цю "допомогу" втечі 8 тисяч доларів. Чоловіка повинні були переправити до Молдови.