Дело представителя правоохранительных органов, подозреваемого в организации незаконного выезда военнообязанного за границу, передали в суд

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

По данным следствия, правоохранитель получил 8 тысяч долларов США за содействие в выезде военнообязанного мужчины в Республику Молдова. Схема была организована во избежание мобилизации, что является уголовно наказуемым правонарушением.

Задержание подозреваемого произошло в июне 2025 года. Операция проводилась сотрудниками ДБР совместно со Службой безопасности Украины в Волынской области. В ходе обысков у него изъяли два мобильных телефона и часть денежных средств, полученных от незаконной деятельности.

Мужчина предстанет перед судом по обвинению по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины - "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, на окраине Ужгорода пограничники задержали мужчину, который за 15 тысяч долларов обещал переправить клиента в Словакию. Вместе с ним правоохранители обнаружили и самого "клиента", которого пытались нелегально вывести за границу.