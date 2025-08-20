12:58  20 августа
Украинка пыталась вывезти в Польшу коллекцию старинных монет
12:45  20 августа
На Закарпатье задержали парня за изнасилование 13-летнего ребенка: девочка беременна
10:55  20 августа
Бех-Романчук прокомментировала 4-летнее отстранение: ее реакция
20 августа 2025, 18:35

На Волыни правоохранителя будут судить за организацию незаконного пересечения границы

20 августа 2025, 18:35
Фото: Википедия
Дело представителя правоохранительных органов, подозреваемого в организации незаконного выезда военнообязанного за границу, передали в суд

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

По данным следствия, правоохранитель получил 8 тысяч долларов США за содействие в выезде военнообязанного мужчины в Республику Молдова. Схема была организована во избежание мобилизации, что является уголовно наказуемым правонарушением.

Задержание подозреваемого произошло в июне 2025 года. Операция проводилась сотрудниками ДБР совместно со Службой безопасности Украины в Волынской области. В ходе обысков у него изъяли два мобильных телефона и часть денежных средств, полученных от незаконной деятельности.

Мужчина предстанет перед судом по обвинению по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины - "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, на окраине Ужгорода пограничники задержали мужчину, который за 15 тысяч долларов обещал переправить клиента в Словакию. Вместе с ним правоохранители обнаружили и самого "клиента", которого пытались нелегально вывести за границу.

19 августа 2025
В Украине заработала электронная очередь в ТЦК
20 августа 2025, 19:05
В Харьковской области состоится онлайн-встреча властей и бизнеса
20 августа 2025, 19:00
Политравмы и ушибы: в Ровенской области автомобиль сбил 33-летнюю женщину на "зебре"
20 августа 2025, 18:52
Невакцинированных детей могут не допустить к обучению в школах
20 августа 2025, 18:50
Правоохранители задержали жителя Одессы, который незаконно переправлял мужчин в Молдову
20 августа 2025, 18:39
Безуглой запретили посещать заседание парламента
20 августа 2025, 18:29
Путин не готов встречаться с Зеленским сейчас и в будущем, - CNN
20 августа 2025, 18:16
1 сентября стартует учебный год 2025-2026: какой формат обучения ждать
20 августа 2025, 17:51
Польша не будет отправлять свои войска в Украину
20 августа 2025, 17:49
