Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В Ровенской области правоохранители задержали мужчину, который организовывал незаконное пересечение государственной границы для граждан призывного возраста. За свои услуги он требовал 6500 долларов. Согласно действующему законодательству ему грозит от 7 до 9 лет тюрьмы.

Злоумышленник был задержан во время получения части "вознаграждения"

Правоохранители установили, что злоумышленник через мессенджер давал инструкции клиентам по поводу способа передачи денег, мест сбора и деталей перехода границы. В дальнейшем он должен был лично сопровождать призывников на мотоцикле, минуя контрольные пункты.

25 августа мужчину задержали во время получения части "вознаграждения" в размере 1500 долларов. Злоумышленник был помещен в изолятор временного содержания согласно статье 208 УПК Украины.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, 26 августа Кабмин принял постановление, разрешающее мужчинам в возрасте 18-22 лет легально выезжать за границу. Документ вступает в силу на следующий день после опубликования на официальном сайте правительства.