10:23  27 августа
В Винницкой области пограничники задержали креативного нарушителя
07:36  27 августа
До конца года на Запорожье будут работать 24 подземные школы
09:58  27 августа
В Николаевской области мужчина открыл стрельбу из автомата на пляже
UA | RU
UA | RU
27 августа 2025, 16:27

В Ровенской области мужчина за $6500 инструктировал "клиентов" призывного возраста для пересечения границы

27 августа 2025, 16:27
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

Правоохранители разоблачили мужчину, который организовывал незаконное пересечение границы для призывников

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В Ровенской области правоохранители задержали мужчину, который организовывал незаконное пересечение государственной границы для граждан призывного возраста. За свои услуги он требовал 6500 долларов. Согласно действующему законодательству ему грозит от 7 до 9 лет тюрьмы.

Злоумышленник был задержан во время получения части "вознаграждения"

Правоохранители установили, что злоумышленник через мессенджер давал инструкции клиентам по поводу способа передачи денег, мест сбора и деталей перехода границы. В дальнейшем он должен был лично сопровождать призывников на мотоцикле, минуя контрольные пункты.

25 августа мужчину задержали во время получения части "вознаграждения" в размере 1500 долларов. Злоумышленник был помещен в изолятор временного содержания согласно статье 208 УПК Украины.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, 26 августа Кабмин принял постановление, разрешающее мужчинам в возрасте 18-22 лет легально выезжать за границу. Документ вступает в силу на следующий день после опубликования на официальном сайте правительства.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Ровенская область задержание граница пересечение границы мобилизация призыв взятка деньги
Мужчины 18-22 лет смогут выезжать из Украины уже завтра - постановление Кабмина
27 августа 2025, 15:54
Опасная находка: на Днепропетровщине женщина носила в сумке боевую гранату с запалом
27 августа 2025, 14:59
В Украине ликвидировали 12 новых схем переправки уклонистов за границу
27 августа 2025, 14:13
Все новости »
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
Одна из политических партий решила самораспуститься
27 августа 2025, 16:59
Житель Днепра возглавил преступную организацию, завладевшая более 70 млн грн агропредприятий
27 августа 2025, 16:52
"Новая почта" изменила правила доставки в США
27 августа 2025, 16:35
Мужчины 18-22 лет смогут выезжать из Украины уже завтра - постановление Кабмина
27 августа 2025, 15:54
На Прикарпатье в горах обнаружили человеческий скелет
27 августа 2025, 15:45
Кабмин разрешил выезд за границу женщинам-депутаткам местных советов: что известно
27 августа 2025, 15:37
В Хмельницкой области государство возобновило контроль над 20 тыс. га ценных земель на 1,8 млрд грн
27 августа 2025, 15:30
Украина реформирует соцвыплаты: что изменится с 2026 года
27 августа 2025, 15:22
В Тернопольской области разворовали 48 млн грн бюджетных средств
27 августа 2025, 15:19
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »