Часть из них уже отпущена домой, однако большинство до сих пор остаются в учреждении

Об этом сообщает "Общественное", передает RegioNews.

По словам юридического советника организации "Защита заключенных Украины" Анны Скрипки, всех мужчин осмотрели медики в одной из местных больниц, куда их доставили 22 августа.

Юристка объяснила, что те, кто уже покинул ТЦК, проходили ВЛК и пока не уверены, когда смогут вернуться домой. По ее словам, многие родственники звонили в организацию, обеспокоенные тем, что их дети не добрались до дома. Законодательство предусматривает семь дней для постановки на военный учет, однако мужчины находились на территории Украины только два дня до того момента, как они были централизованно доставлены в ТЦК.

Среди отпущенных 11 человек – мужчины с ограничениями по состоянию здоровья или семейными обстоятельствами. В частности, в это число входит уроженец Каменского Днепропетровской области Иван Сонцев, у которого трое детей, а также двое мужчин с медицинскими показаниями. Всем остальным продолжают оформлять документы и ставить на учет в ТЦК.

Юрист Марк Коломоец в комментарии Общественному отметил, что вернувшиеся из-за границы граждане имеют те же права и обязанности, что и другие украинцы. Они обязаны восстановить документы, в частности, паспорт и идентификационный код, после чего имеют семь дней для постановки на учет в военкомате. В случае несвоевременного обращения они могут быть внесены в административный розыск, хотя постановка на учет возможна и по временным документам миграционной службы.

По данным МИД, 22 августа в Украину вернули 65 граждан из буферной зоны на российско-грузинской границе в Дариале. Ранее вернули еще 44 украинца, всего с начала организованных эвакуаций удалось вернуть 109 человек. Большинство из них были в сложных гуманитарных условиях и без документов после депортации из РФ.

