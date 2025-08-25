Скандал во время рейда ТЦК в одесском ЖК: реакция военкомата

Скриншот с видео

В одном из жилых комплексов Одессы военкомат организовал масштабный рейд. В сети распространилось видео, на котором женщины, в том числе одна из них в кресле колясном, спорят с водителем автобуса, перевозящего мобилизованных

Об этом пишут местные телеграммы-каналы, передает RegioNews.

Как пояснили в Одесском областном территориальном центре комплектования, в ходе проверки документов один из мужчин оказался в розыске за нарушение военного учета. Он отказался выполнять требования правоохранителей, вел себя агрессивно и пытался скрыться.

Ему помогли местные жители, которые помешали задержанию, что привело к эскалации ситуации. В результате мужчине удалось скрыться.

В ТЦК отметили, что действуют в рамках закона и открыты для проверок, а каждый инцидент тщательно изучают.

В то же время призывали граждан не мешать мобилизационным мерам, напоминая об ответственности за препятствование законным действиям военных и полиции.

Напомним, на Черкащине во время перевозки в учебный центр скончался мобилизованный мужчина. По версии ТЦК, мужчина открыл боковую дверь и на ходу выскочил на проезжую часть дороги. От полученных травм мужчина впоследствии скончался в медучреждении.