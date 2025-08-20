Стрельба на Волыни: работники ТЦК открыли огонь по пенсионеркам, в штабе говорят о провокации
В селе Новые Червища Камень-Каширского района возник конфликт между двумя пенсионерками и работниками Волынского территориального центра комплектования (ТЦК), который привел к ранению одной из женщин. Событие произошло 18 августа
Об этом идет речь в сюжете ТРК "Аверс", передает RegioNews.
По словам местных жительниц, военные якобы безосновательно задержали мужчину с инвалидностью, отбросили его велосипед и насильно посадили в служебный бус. Пенсионерки потребовали уволить мужчину и бросили камни в транспорт военнослужащих.
В ответ, по заявлению женщин, работники ТЦК открыли огонь по ним без предупреждения, в результате чего одна из пенсионерок получила огнестрельное ранение щеки и была оперативно прооперирована.
В свою очередь прессслужба Волынского ТЦК сообщила, что мужчина с инвалидностью отказался показать военные документы, из-за чего его пригласили в автомобиль для проверки. Позже выяснилось, что он имеет право на отсрочку от призыва из-за состояния здоровья и был отпущен.
Военнослужащие утверждают, что конфликт начался после агрессивного поведения местных жителей, бросавших камни в служебный транспорт.
Правоохранители и руководство Волынского ТЦК приступили к проверке события для выяснения всех обстоятельств.
"Факт использования оружия во время этого события проверяется соответствующими правоохранительными органами в установленном законом порядке", – подчеркнули в ТЦК.
Напомним, в начале августа в Одесской области женщина напала на работника ТЦК. Известно, что военный проходит службу в ТЦК и СП после тяжелого боевого ранения, полученного на фронте.
