Стрельба на Волыни: работники ТЦК открыли огонь по пенсионеркам, в штабе говорят о провокации

Скриншот с видео

В селе Новые Червища Камень-Каширского района возник конфликт между двумя пенсионерками и работниками Волынского территориального центра комплектования (ТЦК), который привел к ранению одной из женщин. Событие произошло 18 августа

Об этом идет речь в сюжете ТРК "Аверс", передает RegioNews.

По словам местных жительниц, военные якобы безосновательно задержали мужчину с инвалидностью, отбросили его велосипед и насильно посадили в служебный бус. Пенсионерки потребовали уволить мужчину и бросили камни в транспорт военнослужащих.

В ответ, по заявлению женщин, работники ТЦК открыли огонь по ним без предупреждения, в результате чего одна из пенсионерок получила огнестрельное ранение щеки и была оперативно прооперирована.

В свою очередь прессслужба Волынского ТЦК сообщила, что мужчина с инвалидностью отказался показать военные документы, из-за чего его пригласили в автомобиль для проверки. Позже выяснилось, что он имеет право на отсрочку от призыва из-за состояния здоровья и был отпущен.

Военнослужащие утверждают, что конфликт начался после агрессивного поведения местных жителей, бросавших камни в служебный транспорт.

Правоохранители и руководство Волынского ТЦК приступили к проверке события для выяснения всех обстоятельств.

"Факт использования оружия во время этого события проверяется соответствующими правоохранительными органами в установленном законом порядке", – подчеркнули в ТЦК.

Напомним, в начале августа в Одесской области женщина напала на работника ТЦК. Известно, что военный проходит службу в ТЦК и СП после тяжелого боевого ранения, полученного на фронте.

Читайте также: Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам