26 серпня 2025, 11:42

Захистив ветерана – потрапив до ТЦК: що відомо про експоліцейського з Ужгорода

26 серпня 2025, 11:42
Фото: Національна поліція
У середу, 25 серпня, у центрі Ужгорода експоліцейського Івана Белецького забрали невідомі в цивільному та доставили до територіального центру комплектування (ТЦК)

Про це "Суспільне. Ужгород" повідомила місцева жителька Мирослава Копинець, передає RegioNews.

Жінка розповіла, що побачила, як із машини вийшли вісім людей – шестеро в масках та забрали чоловіка. Копинець намагалася зробити фото події, але їй завадили, навіть побили по руках і відібрали телефон

Журналісти також поспілкувалися із дружиною Івана Белецького Іриною Пацкан. Вона теж заявила, що її чоловіка забрали до ТЦК. За словами жінки, він сам їй це повідомив, зателефонувавши.

Пацкан каже, що чоловік пройшов ВЛК і його визнали придатним, хоча він нещодавно переніс операцію – у нього вилучили суглоб.

У Закарпатському обласному ТЦК заявили, що Белецький перебував у розшуку, оскільки він невчасно оновив облікові дані. Там також додали, що його нещодавно звільнили зі служби в Національній поліції за "порушення службової дисципліни".

Як додали у військкоматі, Белецького доставили до одного з районних ТЦК, де його під час проходження ВЛК визнали придатним до проходження військової служби без обмежень та призначили до однієї з команд для подальшого проходження служби.

Хто такий Іван Белецький та причини інциденту

У середині червня Белецький став учасником резонансного випадку – він відстояв ветерана з інвалідністю, якого принизили та побили співробітники ТЦК. Правоохоронець передав ветерану відеодоказ, що спростував версію військових і змусив їх публічно вибачитися.

Наступного дня його звільнили. У Нацполіції пояснили, що це стало наслідком "службових порушень", зокрема передачі службової інформації стороннім особам. Про це екополіціянт розповів у своїй відеозаяві.

Нагадаємо, на Рівненщині чоловік помер від серцевої недостатності після успішної ВЛК. Під час перебування на пункті збору для відправки до військового навчального центру, чоловіку стало погано. У ТЦК зазначили, що викликали "швидку допомогу", проте лікарі констатували смерть чоловіка.

Читайте також: Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям

