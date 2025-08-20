12:58  20 августа
Украинка пыталась вывезти в Польшу коллекцию старинных монет
12:45  20 августа
На Закарпатье задержали парня за изнасилование 13-летнего ребенка: девочка беременна
10:55  20 августа
Бех-Романчук прокомментировала 4-летнее отстранение: ее реакция
20 августа 2025, 19:22

ДТП в Закарпатье: столкнулись две иномарки, есть пострадавшие

20 августа 2025, 19:22
Фото: Нацполиция
Авария произошла 19 августа в городе Хуст. Один из водителей был пьян

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

Авария произошла на объездной дороге. 44-летний водитель Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, которым управляла 41-летняя женщина. У нее было три пассажира.

В результате столкновения авто женщина и ее пассажиры (в возрасте 39 и 68 лет) получили травмы. Также известно, что водитель Mercedes был пьян, что подтвердила проверка.

44-летний водитель задержан и помещен в изолятор. Правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины, по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, что повлекло потерпевшему средней тяжести телесное повреждение.

Напомним, ранее на Житомирщине в Коростене грузовик сбил пешехода, погибшего на месте. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии и личность погибшего.

19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
