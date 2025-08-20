Фото: Нацполиция

Авария произошла 19 августа в городе Хуст. Один из водителей был пьян

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

Авария произошла на объездной дороге. 44-летний водитель Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, которым управляла 41-летняя женщина. У нее было три пассажира.

В результате столкновения авто женщина и ее пассажиры (в возрасте 39 и 68 лет) получили травмы. Также известно, что водитель Mercedes был пьян, что подтвердила проверка.

44-летний водитель задержан и помещен в изолятор. Правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины, по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, что повлекло потерпевшему средней тяжести телесное повреждение.

Напомним, ранее на Житомирщине в Коростене грузовик сбил пешехода, погибшего на месте. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии и личность погибшего.