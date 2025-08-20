Фото: полиция

ДТП произошло во вторник, 19 августа, около 17:00 вблизи села Великие Грибовичи Львовского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

Столкнулись автомобили Volkswagen ID5, которым управляла 41-летняя женщина, и Hyundai Santa Fe под управлением 51-летнего водителя.

В результате ДТП водители обоих авто и 70-летний пассажир Hyundai получили травмы, их госпитализировали.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, суд избрал меру пресечения для водителя внедорожника, который врезался в маршрутку с пассажирами в Хмельницкой области. Всего в ДТП, которое произошло 17 августа, пострадали 18 человек.