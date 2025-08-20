Фото: ГСЧС

ДТП с участием двух автомобилей произошло на трассе Н-09 в городе Хуст. На месте работали спасатели

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС .

В результате столкновения Volkswagen Touran перевернулся на крышу, а Mercedes ML – отбросило в отбойник.

Троих пассажиров из первого автомобиля госпитализировали еще до прибытия спасателей. Водитель Mercedes от медицинской помощи отказался.

Спасатели обеспечили пожарную безопасность на месте происшествия, убрали обломки и смыли с дороги горюче-смазочные материалы.

