ДТП на Закарпатье: Mercedes влетел в отбойник, а Volkswagen перевернулся
ДТП с участием двух автомобилей произошло на трассе Н-09 в городе Хуст. На месте работали спасатели
Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
В результате столкновения Volkswagen Touran перевернулся на крышу, а Mercedes ML – отбросило в отбойник.
Троих пассажиров из первого автомобиля госпитализировали еще до прибытия спасателей. Водитель Mercedes от медицинской помощи отказался.
Спасатели обеспечили пожарную безопасность на месте происшествия, убрали обломки и смыли с дороги горюче-смазочные материалы.
Напомним, суд избрал меру пресечения для водителя внедорожника, который врезался в маршрутку с пассажирами в Хмельницкой области. Всего в ДТП, которое произошло 17 августа, пострадали 18 человек.
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
В Харьковской области пройдет онлайн-ярмарка вакансий молодых экспортных менеджеров
20 августа 2025, 11:33Атака на Ахтырку: уже 14 пострадавших, среди которых семья с тремя детьми
20 августа 2025, 11:25Жители прифронтовых общин Харьковщины получат помощь от международных партнеров для прохождения отопительного сезона
20 августа 2025, 11:17Бех-Романчук прокомментировала 4-летнее отстранение: ее реакция
20 августа 2025, 10:55В Тернопольской области будут судить 25-летнего мужчину, который до смерти избил 74-летнюю пенсионерку
20 августа 2025, 10:41Трамп мечтает о Нобелевке, Путин – об империи: что стоит за переговорами
20 августа 2025, 10:36Россияне ночью запустили по Украине два "Искандера" и 93 дрона: есть попадание на 20 локациях
20 августа 2025, 10:18За воровство телефона жителю Тернопольщины грозит до 8 лет заключения
20 августа 2025, 10:09ДТП во Львовском районе: пострадали три человека
20 августа 2025, 09:58
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Все блоги »