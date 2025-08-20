12:58  20 серпня
Українка намагалась вивезти до Польщі колекцію старовинних монет
12:45  20 серпня
На Закарпатті затримали молодика за зґвалтування 13-річної дитини: дівчинка вагітна
10:55  20 серпня
Бех-Романчук прокоментувала 4-річне відсторонення: її реакція
20 серпня 2025, 19:22

ДТП на Закарпатті: зіткнулись дві іномарки, є постраждалі

20 серпня 2025, 19:22
Фото: Нацполіція
Аварія сталась 19 серпня у місті Хуст. Один з водіїв був п'яним

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

Аварія сталась на об'їздній дорозі. 44-річний водій Mercedes виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Volkswagen, яким керувала 41-річна жінка. У неї було троє пасажирів.

Внаслідок зіткнення авто жінка та її пасажири (віком 39 та 68 років) отримали травми. Також відомо, що водій Mercedes був п'яним, що підтвердила перевірка.

44-річного водія затримали та помістили до ізолятора. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України, за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині у Коростені вантажівка збила пішохода, який загинув на місці. Правоохоронці встановлюють обставини аварії та особу загиблого.

19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
07 серпня 2025
