Фото: Нацполіція

Аварія сталась 19 серпня у місті Хуст. Один з водіїв був п'яним

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

Аварія сталась на об'їздній дорозі. 44-річний водій Mercedes виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Volkswagen, яким керувала 41-річна жінка. У неї було троє пасажирів.

Внаслідок зіткнення авто жінка та її пасажири (віком 39 та 68 років) отримали травми. Також відомо, що водій Mercedes був п'яним, що підтвердила перевірка.

44-річного водія затримали та помістили до ізолятора. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України, за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині у Коростені вантажівка збила пішохода, який загинув на місці. Правоохоронці встановлюють обставини аварії та особу загиблого.