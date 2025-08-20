ДТП на Закарпатті: зіткнулись дві іномарки, є постраждалі
Аварія сталась 19 серпня у місті Хуст. Один з водіїв був п'яним
Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.
Аварія сталась на об'їздній дорозі. 44-річний водій Mercedes виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Volkswagen, яким керувала 41-річна жінка. У неї було троє пасажирів.
Внаслідок зіткнення авто жінка та її пасажири (віком 39 та 68 років) отримали травми. Також відомо, що водій Mercedes був п'яним, що підтвердила перевірка.
44-річного водія затримали та помістили до ізолятора. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України, за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.
