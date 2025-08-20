ДТП с 18 пострадавшими: в Хмельницкой области взяли под стражу водителя авто
Суд избрал меру пресечения для водителя внедорожника, который врезался в маршрутку с пассажирами в Хмельницкой области
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Следователи объявили водителю Hyundai подозрение по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет заключения.
На период расследования суд взял 41-летнего мужчину под стражу с возможностью внесения залога.
Напомним, ДТП произошло 17 августа возле села Мицевцы Новодунаевецкой громады. Там столкнулись внедорожник Hyundai Santa Fe и микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. В результате столкновения травмы получили водитель маршрутки и 14 его пассажиров. Также пострадал водитель Hyundai и две его пассажирки. Всего – 18 человек.
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
В Голосеевском парке задержали киевлянина с 79 "закладками" психотропов
20 августа 2025, 09:23Россия начала использовать новый дрон с LTE-связью и удаленным управлением, – ГУР
20 августа 2025, 09:20ВСУ не дали оккупантам продвинуться на Запорожье, – ISW
20 августа 2025, 08:56Шоу под куполом: зачем транслировать то, что не работает
20 августа 2025, 08:55В Днепропетровской области спасатели попали под обстрел: в ГСЧС обнародовали фото
20 августа 2025, 08:47На Закарпатье разоблачили схему контрабанды драгоценных металлов под видом строительных смесей
20 августа 2025, 08:40Залужный готовится к президентским выборам – американская журналистка
20 августа 2025, 08:28Оккупанты усилили массовые фильтрационные мероприятия в Крыму, – ЦНС
20 августа 2025, 08:24ГСЧС показала последствия массированного удара россиян по Одесщине
20 августа 2025, 08:10
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Все блоги »