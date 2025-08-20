Фото: полиция

Суд избрал меру пресечения для водителя внедорожника, который врезался в маршрутку с пассажирами в Хмельницкой области

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

Следователи объявили водителю Hyundai подозрение по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет заключения.

На период расследования суд взял 41-летнего мужчину под стражу с возможностью внесения залога.

Напомним, ДТП произошло 17 августа возле села Мицевцы Новодунаевецкой громады. Там столкнулись внедорожник Hyundai Santa Fe и микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. В результате столкновения травмы получили водитель маршрутки и 14 его пассажиров. Также пострадал водитель Hyundai и две его пассажирки. Всего – 18 человек.