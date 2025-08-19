На Закарпатье задержали мужчину, который за 15 000 долларов должен был переправить клиента в Словакию
На окраине Ужгорода пограничники задержали переправщика вместе с клиентом
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Схему организовал 21-летний житель Ужгородского района. Он через общих знакомых подыскал клиента, которым оказался 29-летний закарпатец. Фигурант договорился с последним об оплате за сделку, составлявшую 15 000 долларов США, и определил порядок дальнейших действий.
Правонарушителей задержали на окраине города Ужгород, в нескольких сотнях метров от границы со Словакией.
Напомним, в Закарпатье будут судить таможенника и правоохранителя, которые хотели переправлять мужчин за границу. За свои "услуги" злоумышленники потребовали по 16 000 долларов США с клиента.
Закарпатец из-за контрабанды сигарет в Румынию потерял автобус за 5 млн грнВсе новости »
18 августа 2025, 08:48В Закарпатье пассажирские вагоны сошли с рельсов: что известно
15 августа 2025, 19:25В Ужгороде земля завода ушла с молотка за бесценок: будут судить экс-чиновника горсовета
14 августа 2025, 08:49
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
На Тернопольщине будут судить двух мужчин, совершивших вооруженное разбойное нападение на ветерана войны
19 августа 2025, 17:34В Харьковском районе нашли опасную воду: что показала проверка
19 августа 2025, 17:31На Харьковщине россияне ударили дроном по "скорой помощи"
19 августа 2025, 17:25В Днепре экс-руководителя КП подозревают в хищении 42 млн грн
19 августа 2025, 17:23Харьковская область среди лидеров по "Доступным кредитам 5-7-9%": бизнес получил долю из более чем 52 млрд грн
19 августа 2025, 17:07В Черкасской области открыли памятник Александру Мациевскому, которого расстреляли за крик "Слава Украине!"
19 августа 2025, 16:59Масштабный пожар: на Днепропетровщине загорелась свалка
19 августа 2025, 16:45В Одесской области осудили предателя, который зарабатывал на помощи россиянам
19 августа 2025, 16:30США не будут отправлять свои войска в Украину
19 августа 2025, 16:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Все блоги »