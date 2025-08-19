фото: ГПСУ

На окраине Ужгорода пограничники задержали переправщика вместе с клиентом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Схему организовал 21-летний житель Ужгородского района. Он через общих знакомых подыскал клиента, которым оказался 29-летний закарпатец. Фигурант договорился с последним об оплате за сделку, составлявшую 15 000 долларов США, и определил порядок дальнейших действий.

Правонарушителей задержали на окраине города Ужгород, в нескольких сотнях метров от границы со Словакией.

Напомним, в Закарпатье будут судить таможенника и правоохранителя, которые хотели переправлять мужчин за границу. За свои "услуги" злоумышленники потребовали по 16 000 долларов США с клиента.